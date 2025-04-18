Майже як до війни: посівна площа на Миколаївщині цього року сягне 1,4 млн гектарів

Аграрії Миколаївщини повертаються до довоєнних обсягів: цьогоріч засіють понад 1,4 млн гектарів. Фото: МикВісті

Цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пишуть «МикВісті».

Водночас, за словами посадовиці, повністю відновити аграрний потенціал заважає мінна небезпека. Частина сільгоспземель досі залишається забрудненою вибухонебезпечними предметами або не внесена в офіційну мапу через відсутність сертифікованого обстеження.

— Ми поступово наближаємося до довоєнних показників. У 2022–2023 роках засівали лише близько 1,2 млн гектарів. Цього року — очікуємо понад 1,4 млн. Це дуже важливо як для продовольчої безпеки, так і для економіки регіону, — зазначила Олена Піскун.

На 2025 рік у пріоритетний план розмінування включено 11,5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь в Миколаївській області. З них 2,5 тисячі гектарів вже офіційно визнані замінованими. Частину — 1,5 тисячі гектарів — вже вдалося очистити.

— На територію області над розмінуванням працюють 188 піротехнічних груп. Це майже 1 100 осіб і 39 одиниць техніки. Але залишається проблема — частина фермерів досі не звернулася по допомогу. Однак ще є і такі малі фермери, які досі навіть не показали свої земельні ділянки, які потребують розмінування, — наголосила Олена Піскун.

Окремо вона відзначила, що у регіоні починає відновлюватися й матеріальна база аграріїв — завдяки підтримці Міністерства аграрної політики агровиробники поступово оновлюють техніку, елеватори та склади.

Нагадаємо, що станом на 11 квітня аграрії Миколаївської області засіяли 75,6 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільші площі займають посіви ячменю — 43 тисячі гектарів і гороху — 27,5 тисячі гектарів. Крім того, вже засіяно 4,5 тисячі гектарів ярої пшениці та 0,6 тисячі гектарів вівса.

Загалом аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

А аграрії з Херсонської області цьогоріч планують засіяти близько 220 тисяч гектарів деокупованих земель.