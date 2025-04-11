Миколаївські аграрії засіяли понад 75 тисяч гектарів полів — найбільше ячменем і горохом

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Станом на 11 квітня аграрії Миколаївської області засіяли 75,6 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільші площі займають посіви ячменю — 43 тисячі гектарів і гороху — 27,5 тисячі гектарів. Крім того, вже засіяно 4,5 тисячі гектарів ярої пшениці та 0,6 тисячі гектарів вівса.

Миколаївщина — серед лідерів за темпами весняної сівби разом із Одеською, Тернопільською, Полтавською та Хмельницькою областями, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Загалом в Україні вже засіяно понад 1 мільйон гектарів ярих зернових. Найбільше — ячменем (612,2 тис. га), горохом (182,8 тис. га), ярою пшеницею (141,1 тис. га), вівсом (106,1 тис. га) та кукурудзою (поки що лише 20 га в Запорізькій області).

Окрім того, в Україні вже засіяно 51,5 тисячі гектарів соняшнику, 76 тисяч гектарів цукрових буряків і 4,5 тисячі гектарів сої.

Нагадаємо, що аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

А аграрії з Херсонської області цьогоріч планують засіяти близько 220 тисяч гектарів деокупованих земель.