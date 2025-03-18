Цьогоріч аграрії Херсонщини планують засіяти 220 тисяч гектарів деокупованих земель

Цьогоріч аграрії з Херсонської області планують засіяти близько 220 тисяч гектарів деокупованих земель.

Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, фермери вже засіяли понад 120 тисяч гектарів зерновими та ріпаком. Зараз триває догляд за озимими: вносяться добрива, проводиться культивація та боронування, а також сівба ярих культур.

Планується засіяти майже 23 тисяч гектарів ярими зерновими та зернобобовими культурами, 66 тисяч гектарів — технічними, ще 10 тисяч гектарів — картоплею, овочами, кавунами і динями, зазначається у дописі.

Площа посівів цього року у півтора рази перевищить торішню посівну, йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що аграрії Миколаївщини у 2025 році також планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.