На Херсонщині аграрії планують збільшити площі під кавуни та дині у 2025 році

Хероснщина, фото: Суспільне Херсон

У 2025 році аграрії правобережжя Херсонської області мають намір суттєво збільшити площі для вирощування баштанних культур.

За словами директора Департаменту сільського господарства Херсонської ОВА Дмитра Юнусова, площі під кавуни можуть зрости у півтора-два рази, порівняно з 2024 роком, цитує SEEDS.

Минулого року на Херсонщині було засіяно понад тисячу гектарів баштанними культурами, а врожай зріс із 3 тисяч тонн у 2023 році до 22,5 тисяч тонн у 2024 році. Такий високий попит на херсонські кавуни стимулює фермерів розширювати посіви.

«Наш херсонський кавун дуже популярний, на нього був високий попит і в Харківській, і в Київській, і в областях заходу України. Й навіть коли наші кавуни ще не виросли на полях, вони вже були закуплені підприємцями з інших регіонів. Зважаючи на такий попит, ми плануємо 2025 року збільшити площі під херсонські кавуни у півтора-два рази», — зазначив Дмитро Юнусов.

Водночас він зауважив, що без звільнення лівобережної частини області досягти довоєнного рівня виробництва баштанних неможливо, адже ґрунти лівобережжя мають кращі умови для вирощування таких культур.

Нагадаємо, що українським агровиробникам, зокрема фермерським господарствам Миколаївської та Херсонської області, які працюють на прифронтових та деокупованих територіях, держава виплатила понад два мільярди гривень підтримки.