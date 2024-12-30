  • понеділок

    30 грудня, 2024

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські аграрії отримали допомогу від держави на відновлення господарств у прифронтовій зоні

Миколаївські аграрії отримали допомогу від держави на відновлення, архівне фото «МикВісті»Миколаївські аграрії отримали допомогу від держави на відновлення господарств, архівне фото «МикВісті»

Українським агровиробникам, зокрема фермерським господарствам Миколаївської області, які працюють на прифронтових та деокупованих територіях, держава виплатила понад два мільярди гривень підтримки.

Зазначається, що понад 3,1 тисяч фермерських господарств, які обробляють до 120 гектарів земель на деокупованих територіях, отримали по вісім тисяч гривень допомоги за гектар. Загалом на це виділено 795,75 мільйонів гривень, повідомили у Мінагрополітики.

Зокрема мова йде про аграріїв з окремих районів Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Водночас, завершено виплату тисяча гривень за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій та дві тисячі гривень за гектар для тих, хто працює на територіях бойових дій. Загалом 1,5 мільярда гривень отримали 2,3 тисячі аграріїв та сільгоспвиробників.

Нагадаємо, що у Миколаївській області розпочалася програма підтримки фермерів, землі яких постраждали внаслідок бойових дій та мінувань.

До участі у програмі запрошують фермерів, які обробляють від 3 до 300 гектарів у таких громадах: Баштанська, Березнегуватська, Володимирівська, Галицинівська, Горохівська, Інгульська, Первомайська, Снігурівська, Шевченківська та Широківська. Заявку можна подати у Державному аграрному реєстрі до 26 січня 2025 року.

Читайте також статтю «МикВісті» «Чому фермери Миколаївщини продовжують працювати, незважаючи на мінну небезпеку».

Останні новини про: Аграрна політика

Фермери Миколаївщини та Херсонщини отримали понад 1300 рукавів для зберігання зерна
На Миколаївщині у 2024 році відновили роботу понад 170 сільгоспвиробників
Миколаївщина у 2024 році експортувала сільгосппродукції на $700 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У 2025 році Херсон витратить ₴160 тис. на рекламу та сувеніри для залучення інвесторів

Аліна Квітко
новини

Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса

Володимир Коваль
новини

Миколаївський суддя Кокорєв пояснив, чому відпустив нападника на тренера Корчинського: «Двоє чоловіків зʼясовували стосунки»

Аліса Мелік-Адамян
новини

ЗМІ пишуть, що Греція передасть Україні американські ракети часів Холодної війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їхньому будинку

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Аграрна політика

Миколаївщина у 2024 році експортувала сільгосппродукції на $700 млн
На Миколаївщині у 2024 році відновили роботу понад 170 сільгоспвиробників
Фермери Миколаївщини та Херсонщини отримали понад 1300 рукавів для зберігання зерна

Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса

У 2025 році Херсон витратить ₴160 тис. на рекламу та сувеніри для залучення інвесторів

1 година тому

За рік на Миколаївщині виростили найменше в Україні ялинок для продажі

Світлана Іванченко

Головне сьогодні