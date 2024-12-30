Миколаївські аграрії отримали допомогу від держави на відновлення господарств у прифронтовій зоні

Миколаївські аграрії отримали допомогу від держави на відновлення господарств, архівне фото «МикВісті»

Українським агровиробникам, зокрема фермерським господарствам Миколаївської області, які працюють на прифронтових та деокупованих територіях, держава виплатила понад два мільярди гривень підтримки.

Зазначається, що понад 3,1 тисяч фермерських господарств, які обробляють до 120 гектарів земель на деокупованих територіях, отримали по вісім тисяч гривень допомоги за гектар. Загалом на це виділено 795,75 мільйонів гривень, повідомили у Мінагрополітики.

Зокрема мова йде про аграріїв з окремих районів Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Водночас, завершено виплату тисяча гривень за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій та дві тисячі гривень за гектар для тих, хто працює на територіях бойових дій. Загалом 1,5 мільярда гривень отримали 2,3 тисячі аграріїв та сільгоспвиробників.

Нагадаємо, що у Миколаївській області розпочалася програма підтримки фермерів, землі яких постраждали внаслідок бойових дій та мінувань.

До участі у програмі запрошують фермерів, які обробляють від 3 до 300 гектарів у таких громадах: Баштанська, Березнегуватська, Володимирівська, Галицинівська, Горохівська, Інгульська, Первомайська, Снігурівська, Шевченківська та Широківська. Заявку можна подати у Державному аграрному реєстрі до 26 січня 2025 року.

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