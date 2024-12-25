Аграрії Миколаївщини можуть отримати допомогу у відновленні розмінованих полів: як саме

Фермерське поле у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області розпочалася програма підтримки фермерів, землі яких постраждали внаслідок бойових дій та мінувань.

На відновлення роботи земель фермерам надаватимуть фінансову підтримку та ваучери, повідомили в Міністерстві аграрної політики.

До участі у програмі запрошують фермерів, які обробляють від 3 до 300 гектарів у таких громадах: Баштанська, Березнегуватська, Володимирівська, Галицинівська, Горохівська, Інгульська, Первомайська, Снігурівська, Шевченківська та Широківська.

Заявку можна подати у Державному аграрному реєстрі до 26 січня 2025 року.

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Для цього фермери мають надати кадастрові номери постраждалих своїх земель та детальну інформацію них:

відсоток земель, що не обробляються внаслідок артилерійських обстрілів;

кількість працівників господарства до та після лютого 2022 року;

відсоток пошкодженої бомбами поверхні;

відсоток зон забруднення;

частка ґрунтів, віднесених до земель загальнодержавного значення;

зв'язок ділянок з водозбірним басейном.

Ці дані будуть зіставлені зі супутниковими знімками для точної оцінки та ефективного планування. Фінансову підтримку програми надають уряди Норвегії та Канади.

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Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також повідомлялося, що до кінця 2024 року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть японського виробництва.