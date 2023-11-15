У селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Про це «НикВести» розповіла хазяйка дому Олена.

Після деокупації Максимівки до села заходили сапери. Тоді ж Олена звернулася за допомогою до фахівців, однак вони не стали ризикувати і порадили жінці залишити снаряд на місці.

— Сказали, заштукатурте його і живіть, не будуть його чіпати, і нічого йому не буде. Тоді були дощі, сильне болото, і він дуже глибоко зайшов, до нього хлопці не дориються, — розповідає жінка.

Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Жителі Максимівки не можуть повернутися додому, тому що село майже повністю зруйноване. Місцеві мешканці не можуть розраховувати на допомогу за програмою «єВідновлення» через відсутність документів, що підтверджують право власності на будинок.

Читайте статтю «НикВести» «Снаряд досі лежить під хатою»: як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації».