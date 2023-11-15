Село Максимівка на Миколаївщині через рік після звільнення від російських окупантів вдалося розмінувати усього на 40%.

Про це «НикВести» розповів староста Киселівського старостату Іван Волько.

За його словами, ситуація з розмінуванням критична, особливо це стосується сільськогосподарських угідь. Час від часу жителі Максимівки знаходять ворожі боєприпаси, залишені російською армією.

— В даний час розмінування ще проходить, так як тут були дуже серйозні бойові дії, розміновано тільки 40%. Тут дуже багато було боєприпасів рашистських, які залишили у сараях, підвалах, будинках людських. Ці боєприпаси позабирали. Але ще дуже багато мін і снарядів лежить, які ми не можемо помітити. Буває просто йдеш і наткнувся на нерозірвану вибухівку з касетного боєприпасу. По розмінуванню тут ще роботи і роботи, — сказав Іван Волько.

Раніше, на брифінгу, начальник Первомайської селищної громади, до якої входить Максимівка, розповів, що з загальної кількості земель громади половина була забруднена боєприпасами.

— Із загальної кількості близько 38 тисяч гектарів десь половина була забруднена вибухонебезпечними предметами. Ми зараз співпрацюємо з органами ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, з гуманітарним розмінуванням для того, щоб у цьому році більшість земель розмінувати., — сказав він.

За словами Максима Коровая, особливо тяжка ситуація з розмінування у аграрному секторі, що не дає фермерам можливості засіяти землю та зібрати урожай.

— Фактично, 4 села, які були на лінії фронту, зазнали значних влучань. І ті сільськогосподарські угіддя, які знаходяться на території Партизанського і Киселівського старостинських округів, значно забруднені вибухонебезпечними предметами, — розповів він.

Як зазначив староста Киселівського старостату Іван Волько, у селі Максимівка місцеві фермери намагаються розміновувати сільськогосподарські угіддя власними силами.

— По сільськогосподарським угіддям ситуація дуже критична, не було ще як такого розмінування сільськогосподарських земель. Фермери самі заходять, дивляться де що валяється, збирають, підвозять на край та викликають саперів. Ми писали листи у ДСНС на розмінування паїв і сільськогосподарських угідь, але ж не вистачає просто саперів, не вистачає у них можливостей, — сказав Іван Волько.

Про те, як сьогодні живуть місцеві жителі Максимівки читайте у матеріалі «НикВести» «Снаряд досі лежить під хатою»: як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації».