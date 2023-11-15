У деокупованому селі Максимівка ПервомайськоЇ ОТГ Миколаївської області сьогодні залишилось усього 10 родин, люди не можуть повернутися додому, тому що село повністю зруйноване.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Снаряд досі лежить під хатою»: як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації».

Як розповів староста Киселівського старостату Іван Волько, до села намагалися повернутися й інші місцеві жителі, однак більшість з них поїхали, зрозумівши, що не зможуть відновити своє житло після окупації російською армією.

— На даний момент у цьому селі проживає 10 домогосподарств. Заїжджали ще більше, але люди подивилися на свої будинки, зрозуміли, що їх неможливо відновити й верталися назад. Хто має можливість, і у кого часткова руйнація, повертаються і роблять свої будинки, — сказав староста.

Крім того, більшість жителів Максимівки не можуть отримати допомогу за програмою «єВідновлення» через відсутність документів, що підтверджують право власності на будинок. Так, на грошову допомогу за програмою подали заявки усього троє місцевих мешканців.

— У селі більшість людей документів на будівлю не мають. Для, щоб зараз оформити документи треба 10-15 тисяч гривень, але люди не можуть заплатити такі суми. Але все ж тут чоловіка 3 подали документи на «єВідновлення». На скільки мені відомо вони потрапити в електронну чергу і до них будуть виїжджати та нараховувати руйнацію, — розповів Іван Волько.

Раніше «НикВести» писали, що у селі Киселівка Первомайської ОТГ в Миколаївській області близько 60% жителів не мають документів, які б підтвердили їх право на будинок. Через це вони не можуть подати заявку на компенсацію від держави за пошкодження або руйнування, спричинені російськими обстрілами.