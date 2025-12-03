  • середа

Японія передасть $27 млн на розмінування та медичну допомогу Україні

Японія передасть Україні 27 млн доларів на розмінування та медичну допомогу захисникам. Фото: МВСЯпонія передасть Україні 27 млн доларів на розмінування та медичну допомогу захисникам. Фото: ДСНС

Японія передає Україні 27 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування та обладнання медзакладів міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив керівник відомства Ігор Клименко.

Документ про старт грантової програми підписали глава українського МВС та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії Масаші Накаґоме.

Зазначається, що на гуманітарне розмінування спрямують 23,6 мільйона доларів. Зокрема, ум межах програми рятувальники ДСНС отримають:

  • машини механізованого розмінування;
  • роботизовані комплекси;
  • обладнання для підводного розмінування;
  • техніку та запчастини для їх обслуговування та ремонту.

Крім цього, створять вісім мобільних класів безпеки для навчання дітей, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Японія передасть Україні 27 млн доларів на розмінування та медичну допомогу захисникам. Фото: МВСЯпонія передасть Україні 27 млн доларів на розмінування та медичну допомогу захисникам. Фото: МВС

Для медичної допомоги українським військовим виділять понад три мільйони доларів. Медзаклади міністерства отримають сучасне обладнання для хірургії, стабілізації постраждалих, відновлення після травм.

Раніше повідомлялось, що до Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби передали машину механізованого розмінування Nikken BM307-V24 від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

