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Миколаївські піротехніки отримали від Японії техніку для розмінування

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС МиколаївщиниМиколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

До Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби передали машину механізованого розмінування Nikken BM307-V24 від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Зазначається, що машина екскаваторного типу вже задіяна в першому розмінуванні. Вона дозволяє ефективно працювати на узбіччях доріг, у лісосмугах та зрошувальних каналах — на відміну від більшості інших зразків техніки, які мають обмежене застосування.

«Відтепер, ще більше земель розмінують піротехніки Головного управління ДСНС України у Миколаївській області», — додали у повідомленні.

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС МиколаївщиниМиколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини
Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС МиколаївщиниМиколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини
Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС МиколаївщиниМиколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини
Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС МиколаївщиниМиколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, міжнародні партнери передали два рятувальних автомобілі та спорядження для місцевої пожежної команди Шевченківської громади, що на Миколаївщині.

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