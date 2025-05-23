Миколаївські піротехніки отримали від Японії техніку для розмінування

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

До Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби передали машину механізованого розмінування Nikken BM307-V24 від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що машина екскаваторного типу вже задіяна в першому розмінуванні. Вона дозволяє ефективно працювати на узбіччях доріг, у лісосмугах та зрошувальних каналах — на відміну від більшості інших зразків техніки, які мають обмежене застосування.

«Відтепер, ще більше земель розмінують піротехніки Головного управління ДСНС України у Миколаївській області», — додали у повідомленні.

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, міжнародні партнери передали два рятувальних автомобілі та спорядження для місцевої пожежної команди Шевченківської громади, що на Миколаївщині.