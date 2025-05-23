Миколаївські піротехніки отримали від Японії техніку для розмінування
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- Даріна Мельничук
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23:45, 23 травня, 2025
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До Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби передали машину механізованого розмінування Nikken BM307-V24 від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зазначається, що машина екскаваторного типу вже задіяна в першому розмінуванні. Вона дозволяє ефективно працювати на узбіччях доріг, у лісосмугах та зрошувальних каналах — на відміну від більшості інших зразків техніки, які мають обмежене застосування.
«Відтепер, ще більше земель розмінують піротехніки Головного управління ДСНС України у Миколаївській області», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, міжнародні партнери передали два рятувальних автомобілі та спорядження для місцевої пожежної команди Шевченківської громади, що на Миколаївщині.
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