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Міжнародна допомога: Миколаївщина отримала рятувальні авто та спорядження для пожежників

Миколаївщина отримала два рятувальні автомобілі та спорядження. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала два рятувальні автомобілі та спорядження. Фото: Миколаївська ОВА

Міжнародні партнери передали два рятувальних автомобілі та спорядження для місцевої пожежної команди Шевченківської громади, що на Миколаївщині.

Як зазначили у Миколаївській ОВА, допомоги отримали під час навчального візиту делегації з Миколаївщини до міста Ульм, Німеччина. 

Пілотний проєкт який реалізують Федеральне агентство з технічної допомоги спільно з Федеральним відомством із захисту населення та допомоги у надзвичайних ситуаціях. До візиту також долучилися представники Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Миколаївщина отримала два рятувальні автомобілі та спорядження. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала два рятувальні автомобілі та спорядження. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала два рятувальні автомобілі та спорядження. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала два рятувальні автомобілі та спорядження. Фото: Миколаївська ОВА

Зазначається, що проєкт спрямований на підтримку місцевих пожежних команд і добровольчих рятувальних підрозділів. Його складові — аналіз наявного забезпечення, постачання базового обладнання, а також навчальні заходи: обміни досвідом, тренінги, консультації та методична підтримка.

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина вже надала Україні допомоги від THW на понад 133 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що Миколаївщина отримала десять нових службових автомобілів від землі Нижня Саксонія для поліцейських офіцерів.

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