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Нижня Саксонія передала Миколаївщині десять службових автомобілів для поліцейських

Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОВАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщина отримала десять нових службових автомобілів від землі Нижня Саксонія для поліцейських офіцерів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що ці автомобілі дозволять ефективно забезпечити мобільність поліцейських офіцерів у громадах, зокрема у віддалених та сільських районах області.

Кожен поліцейський офіцер громади забезпечує правопорядок для приблизно 6 тисяч мешканців у сільській місцевості або сім тисяч — у міській. Таким чином, цей крок дозволить підвищити безпеку десятків тисяч жителів області.

Автомобілі передали у Первомайську, Новоодеську, Сухоєланецьку, Березанську, Привільненську, Доманівську, Горохівську та Березнегуватську громади. 

Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА
Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА
Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА
Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА
Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА
Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА
Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА
Нижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДАНижня Саксонія передала Миколаївщині автомобілі для поліцейських. Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, що місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, передало Миколаєву техніку для забезпечення діяльності закладів освіти та комунальних підприємств.

Також Миколаїв отримав два легкових автомобілі Volkswagen від німецького міста Ганновера.

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