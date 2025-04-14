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Ганновер передав Миколаєву дві автівки для роботи комунальних підприємств

Допомога Ганновера Миколаєву. Фото: Миколаївська міська радаДопомога Ганновера Миколаєву. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаїв отримав допомогу — два легкових автомобілі Volkswagen від німецького міста Ганновера.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Ці автомобілі передадуть комунальним підприємствам «ДЄЗ «Пілот» та «Обрій-ДКП» для оперативного виконання їхніх завдань.

Допомога Ганновера Миколаєву. Фото: Миколаївська міська радаДопомога Ганновера Миколаєву. Фото: Миколаївська міська рада
Допомога Ганновера Миколаєву. Фото: Миколаївська міська радаДопомога Ганновера Миколаєву. Фото: Миколаївська міська рада

Місто Ганновер стало побратимом Миколаєва у 2022 році. Відтоді німецькі партнери регулярно надають підтримку, включно з поставками спеціалізованої техніки, генераторів, інструментів, медикаментів, комп’ютерного обладнання для освітніх закладів та комунальних підприємств.

Нагадаємо, що місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, передало Миколаєву техніку для забезпечення діяльності закладів освіти та комунальних підприємств.

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