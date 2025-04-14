Ганновер передав Миколаєву дві автівки для роботи комунальних підприємств
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:06, 14 квітня, 2025
-
Миколаїв отримав допомогу — два легкових автомобілі Volkswagen від німецького міста Ганновера.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Ці автомобілі передадуть комунальним підприємствам «ДЄЗ «Пілот» та «Обрій-ДКП» для оперативного виконання їхніх завдань.
Місто Ганновер стало побратимом Миколаєва у 2022 році. Відтоді німецькі партнери регулярно надають підтримку, включно з поставками спеціалізованої техніки, генераторів, інструментів, медикаментів, комп’ютерного обладнання для освітніх закладів та комунальних підприємств.
Нагадаємо, що місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, передало Миколаєву техніку для забезпечення діяльності закладів освіти та комунальних підприємств.
Останні новини про: Міжнародна допомога