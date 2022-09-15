Николаев закрепил партнерство с большим германским городом Ганновер.

О договоре написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэры обоих городов согласовали меморандум в онлайн-формате.

Федеральный министр развития ФРГ уже поприветствовал этот шаг.

Ожидается, что первый транспорт помощи от Ганновера прибудет в Николаев в пятницу, 16 сентября.

— Сердечно благодарю за этот большой знак солидарности, — подчеркнул мэр Ганновера Белит Онай.

Документ о сотрудничестве между двумя городами предусматривает совместную деятельность во многих областях.

— Ганновер стал первым немецким городом, с которым Николаев подписывает меморандум о сотрудничестве. Для нас это большая честь и ответственность. Благодарю общину Ганновера и мэра города Белиту Онаю за поддержку Николаева и всей Украины в нашей борьбе за европейские ценности и демократическое будущее. Сегодня Ганновер принимает большое количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома. Мы всегда будем благодарны за это. Я уверен, что после завершения войны мы вместе реализуем много замечательных проектов и наше сотрудничество станет важной основой для развития обоих городов, — подчеркнул Александр Сенкевич.

Пакт между Ганновером и Николаевом также прокомментирован в немецком министерстве развития.

— Все больше и больше немецких и украинских муниципалитетов объединяют усилия по специальному сотрудничеству городов. Это яркий символ солидарности. Немецкие муниципалитеты, такие как Ганновер, сейчас оказывают конкретную помощь с доставкой помощи и принимают уехавших из Украины людей. Путин рассчитывает на то, что мы, европейцы, когда-нибудь устанем и сплоченность уменьшится. Тем более важно изо дня в день доказывать ему, что он неправ, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Николаев и польский город Холм подпишут соглашение о сотрудничестве.