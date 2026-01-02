 РФ вночі атакувала Україну 116 безпілотниками: більшість збили

  • пʼятниця

    2 січня, 2026

  • 4.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ вночі атакувала Україну 116 безпілотниками: більшість збили

Наслідки атаки на Запоріжжя, фото: ДСНСНаслідки атаки на Запоріжжя, фото: ДСНС

Війська РФ у ніч проти 2 січня атакували українські регіони 116 безпілотниками. Сили оборони знешкодили 86 повітряних сил.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запустили близько 70 «Шахедів», а ще — «Гербери» і безпілотники інших типів. Вони летіли одразу з 8 напрямків: Міллерово, Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди і Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 86 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Відомо про влучання 27 ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях. А втім, атака триває і досі.

За даними керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, росіяни вдарили дронами по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах. Там постраждали двоє людей, зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя.

Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі понівечені транспортні засоби. А ще — окупанти били по Нікополю FPV-дронами.

Протягом новорічних свят росіяни не припиняли атакувати Запоріжжя та передмістя, зокрема, цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками, розповів голова ОВА Іван Федоров.

Минулося без поранених, а втім, окупанти 9 разів влучили дронами по території міста. Під ударами опинилися житлові будинки, торгівельні об’єкти та інфраструктура. Там відомо про десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

А начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації, що на Чернігівщині, Олександр Селіверстов повідомив, що росіяни атакували чотирма ударними БпЛА лікарню в Семенівці.

Там вщент спалені господарські приміщення та гаражі, пошкоджений харчоблок. Знищено три службові автомобілі медичного закладу.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня в Миколаївській області було збито та подавлено 13 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Останні новини про: Обстріли

РФ масовано обстріляла Херсон: частина міста залишилася без світла
За тиждень РФ запустила по Україні дві тисячі дронів та 94 ракети, — Зеленський
Сили ППО збили 13 «Шахедів» та безпілотників-імітаторів у небі над Миколаївщиною
Реклама
Читайте також:
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Сили ППО збили 13 «Шахедів» та безпілотників-імітаторів у небі над Миколаївщиною
За тиждень РФ запустила по Україні дві тисячі дронів та 94 ракети, — Зеленський
РФ масовано обстріляла Херсон: частина міста залишилася без світла

Водоканал планує витратити ₴13,1 млн на відновлення доріг після ремонту мереж у Миколаєві

Сили ППО збили 13 «Шахедів» та безпілотників-імітаторів у небі над Миколаївщиною

1 година тому

Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші

Юлія Бойченко

Головне сьогодні