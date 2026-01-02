РФ вночі атакувала Україну 116 безпілотниками: більшість збили
9:15, 02 січня, 2026
Війська РФ у ніч проти 2 січня атакували українські регіони 116 безпілотниками. Сили оборони знешкодили 86 повітряних сил.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти запустили близько 70 «Шахедів», а ще — «Гербери» і безпілотники інших типів. Вони летіли одразу з 8 напрямків: Міллерово, Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди і Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 86 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Відомо про влучання 27 ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях. А втім, атака триває і досі.
За даними керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, росіяни вдарили дронами по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах. Там постраждали двоє людей, зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя.
Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі понівечені транспортні засоби. А ще — окупанти били по Нікополю FPV-дронами.
Протягом новорічних свят росіяни не припиняли атакувати Запоріжжя та передмістя, зокрема, цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками, розповів голова ОВА Іван Федоров.
Минулося без поранених, а втім, окупанти 9 разів влучили дронами по території міста. Під ударами опинилися житлові будинки, торгівельні об’єкти та інфраструктура. Там відомо про десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.
А начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації, що на Чернігівщині, Олександр Селіверстов повідомив, що росіяни атакували чотирма ударними БпЛА лікарню в Семенівці.
Там вщент спалені господарські приміщення та гаражі, пошкоджений харчоблок. Знищено три службові автомобілі медичного закладу.
Нагадаємо, у ніч на 2 січня в Миколаївській області було збито та подавлено 13 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
