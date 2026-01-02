Управління освіти шукає підрядника, який за ₴187,6 млн організовуватиме харчування у школах та дитсадках Миколаєва перші пів року

Харчування в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

На організацію харчування у школах та дитячих садочках Миколаєва у першій половині 2026 року планують витратити 186,6 мільйонна гривень.

Відповідні тендери опубліковані в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Наразі управління освіти шукає підрядників, які постачатимуть такі послуги.

На організацію харчування у дитсадках міста планують витратити 76 мільйонів гривень. Підрядник повинен буде до 30 червня 2026 року організовувати:

Триразове харчування в 44 дитсадках:

дітей віком до 4-х років (групи раннього віку) — 149 649 (діто-дні);

дітей від 4 до 6(7) років (групи дошкільного віку) — 308 676 (діто-днів).

Триразове харчування для вихованців Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору:

діти до 4-х років (групи раннього віку) — 1 961 (діто-днів);

діти від 4-х до 6(7) років (групи дошкільного віку) — 4 584 (діто-днів).

На організацію харчування у школах міста планують витратити 111,6 мільйона гривень. Підрядник повинен буде до 31 травня 2026 року організовувати харчування у 56 ліцеях, гімназіях та школах Миколаєва. На одного учня розрахований один повноцінний прийом харчування: сніданок або обід — залежно від зміни навчання. Водночас для учнів Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору передбачене триразове харчування.

В обох тюнерах зазначається, що надане чотиритижневе сезонне меню має відповідати урахуванню дієтичних вимог та дотриманню норм, встановлених Кабміном. Учасник має забезпечити відповідність усіх продуктів санітарним вимогам, а перевезення харчових продуктів має здійснюватися в герметичних ємностях із дотриманням температурного режиму.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядників обиратимуть після 9 січня.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

У вилучених зразках страв, якими компанія ТОВ «Проссекко 8» планувала годувати школярів у Миколаєві, знайшли бактерії групи кишкової палички.

Як стало відомо, у вівторок, 23 грудня фігурантам скандалу щодо організації кейтерингового харчування школярів у Миколаєві вручили підозри.

Керівниці підприємства Ірині Стоєвій оголосили підозру у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Петру Вашеняку повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечити кейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.