Литва по частинам передала Україні цілу ТЕС: її потужність забезпечити електрикою 1 млн українців

Литва по частинам передала Україні цілу ТЕС. Фото: Міністерство енергетики УкраїниЛитва по частинам передала Україні цілу ТЕС. Фото: Міністерство енергетики України

Європейська комісія організувала масштабну логістичну операцію з передачі Україні по частинам обладнання повноцінної теплової електростанції з Литви, що здатна забезпечити електрикою понад 1 мільйон українців

Про це повідомили в Європейській комісії.

Операція тривала 11 місяців і складалася з 149 постачань обладнання загальною вагою приблизно 2399 тонн. У транспортуванні вантажів також брало участь польське урядове агентство стратегічних резервів.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що передане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура зазнала значних руйнувань унаслідок російських атак. Ця електростанція здатна забезпечувати електроенергією приблизно 1 мільйон українців.

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов подякував міжнародним партнерам за допомогу. Єврокомісарка з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб назвала цю операцію «європейською солідарністю в дії та нашою найвимогливішою логістичною операцією на сьогодні».

«Я дякую Литві, Польщі, Румунії та всім партнерам, які забезпечили успіх цієї колосальної операції. Це потужна демонстрація непохитної відданості ЄС стійкості України, яка допомагає забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни», — додала вона.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що через російські обстріли на відновлення об'єктів «Херсонобленерго» потрібно понад 313 мільйонів гривень.

