Німеччина надала рекордні €160 млн на відновлення енергетики України

Німеччина виділила рекордні €160 млн на енергетику України. Фото: Getty images

Німеччина перерахувала понад 160 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України — це найбільший транш від моменту його створення.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, внесок став рекордним разовим платежем у межах роботи Фонду. Загалом у грудні 2025 року до Фонду надійшло 245 мільйонів євро. Окрім основного внеску з боку МЗС Німеччини, ще 3 мільйонів євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через банк розвитку KfW.

Зазначається, що отримані кошти спрямовують на закупівлю обладнання для енергокомпаній і відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.

«Інтенсивність міжнародної допомоги має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак», — наголосив Микола Колісник.

Нагадаємо, раніше у Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси.