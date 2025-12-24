Німеччина надала рекордні €160 млн на відновлення енергетики України
23:38, 24 грудня, 2025
Німеччина перерахувала понад 160 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України — це найбільший транш від моменту його створення.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
За його словами, внесок став рекордним разовим платежем у межах роботи Фонду. Загалом у грудні 2025 року до Фонду надійшло 245 мільйонів євро. Окрім основного внеску з боку МЗС Німеччини, ще 3 мільйонів євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через банк розвитку KfW.
Зазначається, що отримані кошти спрямовують на закупівлю обладнання для енергокомпаній і відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.
«Інтенсивність міжнародної допомоги має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак», — наголосив Микола Колісник.
