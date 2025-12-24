 Німеччина виділила рекордні €160 млн на енергетику України

  • четвер

    25 грудня, 2025

  • -4.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • -4.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Німеччина надала рекордні €160 млн на відновлення енергетики України

Німеччина надаватиме Україні €9 млрд щорічно. Фото: Getty imagesНімеччина виділила рекордні €160 млн на енергетику України. Фото: Getty images

Німеччина перерахувала понад 160 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України — це найбільший транш від моменту його створення.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, внесок став рекордним разовим платежем у межах роботи Фонду. Загалом у грудні 2025 року до Фонду надійшло 245 мільйонів євро. Окрім основного внеску з боку МЗС Німеччини, ще 3 мільйонів євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через банк розвитку KfW.

Зазначається, що отримані кошти спрямовують на закупівлю обладнання для енергокомпаній і відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.

«Інтенсивність міжнародної допомоги має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак», — наголосив Микола Колісник.

Нагадаємо, раніше у Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси.

Останні новини про: Війна в Україні

Без Каховської дамби ЗАЕС не працюватиме, на відновлення потрібно €2 млрд, — Зеленський
Експорт зерна та олії з України скорочується через удари по портах
Зеленський: вступ до НАТО — вибір України та країн Альянсу
Реклама

Читайте також:

новини

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв придбав в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції

Ірина Олехнович
новини

Якщо скрутно всім, то всім, — депутат Янтар запропонував зрівняти зарплати чиновників із середньою по Миколаєву

Анна Гакман
новини

«Дітей нудить щоранку»: у Миколаївській області учні їздять понад 20 км аварійною дорогою до школи

Анна Гакман
новини

У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: вступ до НАТО — вибір України та країн Альянсу
Експорт зерна та олії з України скорочується через удари по портах
Без Каховської дамби ЗАЕС не працюватиме, на відновлення потрібно €2 млрд, — Зеленський

По 10 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 25 грудня

Ірина Олехнович

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Миколаїв придбав в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції