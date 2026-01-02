Для лікарень Миколаєва торік придбали медобладнання на ₴61,5 млн

Лікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У 2025 році з бюджету Миколаєва міським лікарням придбали медичного обладнання на 61,5 мільйона гривень.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

«У наступному році (2026-му, — прим.) місто планує продовжувати покращувати матеріально-технічне оснащення в підпорядкованих закладах охорони здоров’я, аби надавати містянам якомога якісніші послуги в комфортних умовах», — додали у міськраді.

Нагадаємо, виконавчий комітет погодив програму розвитку та підтримки миколаївських лікарень на 2026-2028 роки. Програмою передбачено фінансування заходів на модернізацію лікарень, закупівлю сучасного обладнання, розвиток реабілітаційних послуг, боротьбу з інфекційними, серцево-судинними й онкологічними захворюваннями, а також на підтримку пільгових категорій населення — військових, осіб з інвалідністю, переселенців, дітей-сиріт тощо.

У Миколаєві обговорюють реформу медицини: що відомо

Нещодавно міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорили, як має виглядати спроможна мережа лікувальних закладів. На зустрічі розглянули питання об’єднання лікарень та передачі пологового будинку №3 у комунальну власність області.

Як розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, дана нарада відбулася 23 жовтня. Крім очільників області та міста були присутні профільні заступники та керівники управлінь охорони здоров’я. Було погоджено, що спроможна мережа лікарень буде мати три кластерних заклади — це лікарні №3, №4, №5.

Лікарню №5 (директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати.

(директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати. До міської лікарні №4 (директор Лариса Дергунова) планують приєднати лікарню №1 (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов).

(директор Лариса Дергунова) планують приєднати (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов). До лікарні №3 (Дубки) (директор Юрій Дячук) планують приєднати міську дитячу лікарню №2 (директор Любов Савчук).

А ось пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) у мікрорайоні Намив, який раніше хотіли приєднати до лікарні №3, тепер планують передати з власності Миколаєва у обласну комунальну власність.

Щодо передачі пологового будинку №3 у голови комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганни Норд виникло багато питань. Вона зазначила, що у програмі розвитку та підтримки комунальних закладів закладено 19 мільйонів гривень на пологовий будинок №3. Але навіщо направляти кошти, якщо його передадуть у обласну власність.

Своєю чергою, начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай запевнила, що з цим проблем не буде.

Як відомо, питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.