Обʼєднання лікарень та поліклінік Миколаєва зняли з розгляду сесії за ініціативи депутата «Пропозиції»

Лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва, 19 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста.

Таку пропозицію озвучила депутатка міської ради під партії «Пропозиція» Олена Шапошнікова під час засідання онлайн-сесії 29 травня, пишуть «МикВісті».

— Прошу виключити питання s-fk-030 та s-fk-031 про реформування лікарень та медичних центрів з порядку денного, бо вони не пройшли профільну комісію та інші комісії, а також потребують доопрацювання. Є ризики несприятливих наслідків і потрібно їх ретельно зважити та усунути, — сказала Олена Шапошнікова.

У результаті 34 депутата проголосували за зняття з порядку денного проєкту рішення s-fk-030, що стосується зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Водночас 36 депутатів підтримали зняття з порядку денного проєкту рішення s-fk-031, що стосується об'єднання центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Після голосування депутатка міської ради та голова комісії з питань охорони здоров'я Ганна Норд попросила управління охорони здоров'я надати програму розвитку сфери охорони здоров'я у Миколаєві для того, щоб депутати завчасно розуміли, які питання їм доведеться розглядати у майбутньому.

— Мене дуже здивувала поява цих питань на комісії і винесення їх на сесії. Я б хотіла попросити наше міське управління охорони здоров'я представити депутатам програму розвитку нашої сфери охорони здоров'я в контексті змін у нашому законодавстві — створення госпітальних округів тощо. Тому що коли це питання виникає у нас на пустому місці — це викликає певні хвилі серед лікарів. Те, що депутати сьогодні одностайно піднялися за те, щоб зберегти нашу медичну систему — це реально прецедент, — сказала депутатка.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Об'єднання поліклінік

У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.

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Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.