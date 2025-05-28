У миколаївській поліклініці, де середня зарплата лікаря ₴31 тис., просять міськраду залишити їх у спокої і ні з ким не обʼєднувати

Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.

Відповідне звернення до керівниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, копія якого є у редакції «МикВісті», медики направили 28 травня. Загалом його підписали 113 співробітників Центру.

За словами працівників, управління охорони здоров’я міської ради вже довело до медзакладів рішення про ліквідацію попри те, що воно ще фактично не ухвалене міськрадою. Йдеться не лише про ЦПМСД №6 — загалом у місті можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів.

Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.

Звернення медиків ЦПМСД №6 у Миколаєві, копія якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №6 у Миколаєві, копія якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №6 у Миколаєві, копія якого є у редакції «МикВісті»

Звернення медиків ЦПМСД №6 у Миколаєві, копія якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №6 у Миколаєві, копія якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №6 у Миколаєві, копія якого є у редакції «МикВісті»

Медики ЦПМСД №6 зазначають, що їх заклад має у складі 8 сімейних амбулаторій, 5 договорів з НСЗУ та обслуговує 63 970 пацієнтів. У той час як ЦПМСД №3, до якого їх пропонують приєднати, має менші показники: 4 сімейні амбулаторії, 4 договори з НСЗУ та 40 469 пацієнтів.

У зверненні зазначається, що трудовий колектив Центру налічує 176 осіб, з яких 124 медичних працівники. Тобто підприємство має «стриману кількість» адміністративно-господарського фонду: 17 працівників обслуговують роботу всього Центру (керівництво, бухгалтерія, господарський відділ), 9,7% від загальної кількості співробітників.

Там вказують, що за 2024 рік Центру вдалося вийти на достатньо гідні показники за середньою заробітною платою для лікарів — 30,8 тисячі гривень та медсестер — 20,3 тисячі гривень на місяць, що «мотивує колектив».

Медики кажуть, що на базі ЦПМСД №6 працює Міське відділення профілактичних оглядів. Завдяки ньому «підприємства вчасно і оперативно отримують медичні послуги з планових і позапланових медоглядів». А у разі ліквідації Центру, йдеться у зверненні, колектив цього відділення «залишиться без роботи та заробітної плати продовж тривалого періоду».

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«Це призведе до відтоку досвідчених фахівців до приватного сектору та за межі міста», — йдеться у зверненні.

Там також вказується, що ЦПМСД №6 є «флагманом міста у сфері розвитку мережі інтегрованої первинної медичної допомоги». Оскільки Центр єдиний підписав договір з НСЗУ за пакетом №9 і безкоштовно надає миколаївцям послуги вузьких фахівців, флюорографічного та рентгенологічного обстежень, УЗД.

«НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг строком на шість місяців один раз протягом календарного року із закладами охорони здоровʼя. [...] Таким чином НСЗУ не зможе пролонгувати пакет 24 на I півріччя закладам, які не мають пакету №9. Ситуація призведе до соціальної напруги серед населення особливо ВІО, осіб пенсійного віку, осіб з інвалідністю, збільшення скарг, великих черг запису на прийом до спеціалістів, неможливості своєчасного отримання пацієнтами кваліфікованої медичної допомоги, близько 130 за рік, паліативну допомогу вдома», — йдеться у зверненні.

Медики ЦПМСД №6 просять врахувати усі викладені у зверненні факти під час ухвалення рішення про реорганізацію.

«Зауважуємо, що приєднання нашого Центру до центру, який надає населенню міста менший спектр послуг не відповідає реаліям і основним завданням якісного розвитку системи охорони здоровʼя», — йдеться у тексті документу.

Вони також акуцентують, що у разі реорганізації Центр втратить свій юридичний статус й, відповідно, «можливість надання унікальних послуг, оскільки вони є ліцензійними і анулюються в процесі ліквідації».

«Відновлення всіх дозволів, ліцензій, декларацій потребує значних зусиль і часу, який буде втрачено для звичайних громадян», — зазначають медики.

У зверненні вони додають, що ліквідація Центру як закладу також «загрожує інтересам колективу, які наразі враховані в загальній концепції роботи Центру: справедливе грошове заохочення лікарів за результатами їх поточної роботи, соціальний пакет гарантій, індивідуальний підхід до кожного співробітника».

«Відновлення всіх декларацій, які втратять чинність внаслідок ліквідації, також болюче питання. Це забере багато часу і негативно вплине на продуктивність роботи медичного персоналу, а відповідно і на оплату праці», — йдеться у зверненні.

Медики додають, що не отримали «жодних фахових аргументів щодо такої нової структури системи Центрів первинної допомоги міста».

Вони також додають, що «будь-які зміни в закладах охорони здоровʼя можуть відбуватися тільки після припинення воєнного стану», посилаючись на пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 року №174.

Однак у разі ухвалення рішення про реорганізацію медики ЦПМСД №6 просять «справедливого рішення». Вони вказали га два можливі варіанти:

залишити Центр недоторканим;

приєднати до Центру інші лікувальні заклади, як до такого, що заключив найбільшу кількість договорів з НСЗУ та обслуговує 19,2% населення міста.

До цього колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.