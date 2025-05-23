Шамрай відповіла, чи всі поліклініки Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай. Фото: МикВісті

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, коментуючи плани щодо реорганізації та скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) міста, заявила, що деякі з них можуть бути незгодні з таким рішенням, але ухвалювати його буде міська рада.

Про це посадовиця сказала сьогодні, 23 травня, під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондентки «МикВісті» щодо того, чи всі Центри згодні на запропоноване міськздоров‘я рішення.

Як відомо, у Миколаєві хочуть ліквідувати пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом приєднання до двох діючих інших. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6. При цьому зазначено, що мережа амбулаторій і обсяг медичних послуг мають зберегтися.

Ірина Шамрай зазначила, що частину медзакладів на сьогодні очолюють тимчасові керівники, які не завжди мають належну управлінську підготовку.

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— У нас функціонує сім центрів первинної медичної допомоги. Наразі в трьох із них керівники виконують обов’язки директорів. Це пов’язано з тим, що під час воєнного стану у них завершились контракти, а нові конкурси на посади в таких умовах не проводяться. Тимчасово обов’язки поклали на працівників із самих закладів. Але не завжди ці люди можуть бути відповідної підготовки, тому що з кадрами повсюди проблема і в медичних установах, і в системі охорони здоров’я загалом, — пояснила Ірина Шамрай.

Найбільший спротив, за словами Ірини Шамрай, проявляють працівники 1-го та 6-го ЦПМСД. Зокрема, у 6-му центрі вже були випадки відправлення працівників у відпустку за власний рахунок через брак фінансування. Водночас управління охорони здоров’я заборонило скорочувати лікарів і медсестер, а лише адміністративний персонал.

— Звернення, яке вони написали до міської ради, вони мають право це писати, вони підпорядковані міській раді, вони не приватна клініка. Всі питання, які будуть вирішуватися в усіх цих медцентрах, вони будуть вирішуватися, мабуть, з однаковим підходом. Тому що це всі заклади, які на сьогоднішній день вони підпорядковані міській раді, – розповіла Ірина Шамрай.

Щодо звернень від керівників цих закладів до міськради, Ірина Шамрай наголосила: керівники мають на це право, але всі ці заклади є комунальними, і рішення щодо них ухвалює саме міська рада.

Очільниця управління також стверджує: про нестачу фінансування знали ще на початку року. Робоча група підрахувала, що об’єднання медцентрів ще у 2024 році дозволило б зекономити 18 мільйонів гривень. Натомість станом на 1 січня 2025 року через проблеми з верифікацією пацієнтів втрати склали понад 17,2 мільйона гривень.

Навіть надання платних послуг — в деяких центрах надходження від них не покривають і 10% зарплатного фонду, каже Ірина Шамрай. Наприклад, Центр №6 при зарплатному фонді у 3,77 мільйона гривень на місяць заробив на платних послугах лише 242 тисячі гривень.

— Зароблені гроші за платні послуги взагалі не впливають на основне фінансування. Воно здійснюється виключно за рахунок Національної служби здоров’я України. Якщо заклад недоотримує кошти, це одразу відчутно. Наприклад, перший центр, який до нас звертався, станом на 1 січня 2025 року — у порівнянні з 2024 роком — «просів» на 5 мільйонів 384 тисячі гривень. Це рівно два місяці фонду заробітної плати. І якщо нічого не робити, вже в листопаді–грудні їм, швидше за все, доведеться працювати “у мінус” — власним коштом. На жаль. Минулого року всі розрахунки були подані, працювала робоча група. За її підсумками погодили лише об’єднання центру соціально значущих хвороб. Наше завдання як управління — зробити аналіз і донести ситуацію до власників. А рішення ухвалює саме власник, — сказала Ірина Шамрай.

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.