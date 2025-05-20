У міськздоров’я Миколаєва пояснили необхідність об’єднання лікарень вже в цьому році: Щоб отримати більше грошей від НСЗУ

Необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги. Про це розказала начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії міської ради з питань законності, що відбулась 16 травня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 - до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Посадовиця зазначила, що Миколаївська область на сьогодні одна з п’яти по всій Україні, де ще не завершено процес формування спроможної мережі. Інші чотири: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області.

— На сьогодні є нагальна потреба формування спроможної мережі кластерних лікарень в нашій області. На наступний рік фінансування від Національної служби здоров’я України буде прив’язане до сформованої спроможної мережі. Кількість кластерних лікарень, яка розраховується відповідно до постанови Кабміну, розраховується в містах обласного значення так: одна кластерна лікарня на 150 тисяч населення. Місто може запропонувати не більше трьох кластерних лікарень. На сьогодні ми маємо сім стаціонарів. Для збереження кожного міського закладу охорони здоров’я і отримання підвищуючих коефіцієнтів, які уже зараз отримують ті області, де сформована спроможна мережа, пропонується провести об’єднання, - сказала Ірина Шамрай.

За її словами, прийняття такого рішення дасть змогу мати найбільший перелік відділень, в тому числі, в наявних філіях після приєднання закладу, який буде відповідати кластерній лікарні, де будуть враховані всі необхідні вимоги.

Начальниця міськздоров‘я Ірина Шамрай пояснила, навіщо об‘єднувати лікарні Миколаєва, скриншот з відеотрансляції засідання комісії Миколаївської міської ради

Таким чином, стверджує Ірина Шамрай, Миколаїв зможе запропонувати в рамках спроможної мережі три кластерні лікарні: №1, 3, 5, «які при заключенні пакету на 2026 рік будуть мати підвищуючий коефіцієнт».

— В рамках спроможної мережі ще існують загальні лікарні, але вони будуть отримувати від НСЗУ по факту понижуючий коефіцієнт. На кожен зароблений мільйон заклад по факту буде отримувати 600 тисяч гривень, - сказала Ірина Шамрай.

За її словами, мережа закладів спеціалізованої допомоги з трьох кластерних лікарень має увійти до госпітального округу, який буде затверджувати обласна рада до кінця 2025 року після погодження з міністерством хорони здоров’я.

— Якщо спроможна мережа в якості об’єднання не буде сформована, то частина закладів залишиться загальними закладами, і, на жаль, вони не будуть отримувати підвищуючі коефіцієнти в рамках спроможної мережі, - сказала Ірина Шамрай.

Вона повідомила, що управління охорони здоров’я, попри те, що рішення ще не обговорювалось депутатами міськради, уже провело зустрічі з трудовими колективами лікарень, які пропонується об’єднати.

— За дорученням міської влади були проведені зустрічі з колективами. У нас немає на сьогоднішній день єдиного такого закладу, який би зміг розмістити 850 ліжок, прийняти 1500 відвідувань в зміну, бо історично склалася така мережа, яка є. Запропоноване таке об’єднання по стаціонарах, воно дасть у 2026 році максимально отримати кошти від НСЗУ. Кожен заклад буде залишатися в тому ж місці, де він знаходиться, кожен буде продовжувати розвиватися, на кожен заклад у нас є плани по підвищенню залучення пацієнтів на їхнє обслуговування, - сказала посадовиця.

У свою чергу, голова депутатської комісії, депутатка від «Європейської солідарності» Олена Кісельова процитувала постанову Кабміну щодо формування спроможної мережі медзакладів, де зазначено, що Миколаївська область як одна з прифронтових, може подати до Кабміну пропозиції щодо реформи протягом пів року після завершення воєнного стану.

— Законодавець звертає нашу увагу на те, що, можливо, є якісь особливості діяльності, або інші нюансі, які в період воєнного стану або унеможливлюють, або це просто не кращий період для прийняття якихось реально революційних дій. Можливо, нам потрібно було б зачекати, - сказала Олена Кісельова.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

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Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднанняпологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Скорочення поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.