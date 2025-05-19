У Миколаєві планують об’єднати 3 великі лікарні в єдину «мегалікарню»: ЛШМД, №4 та №1

Управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Відповідний проєкт рішення, який виноситься на розгляд депутатів, розміщено на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Пропонується до міської лікарні №1 (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») приєднати Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов) та міську лікарню №4 (директор Лариса Дергунова).

До лікарні №3 (Дубки) (директор Юрій Дячук) хочуть приєднати пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) у мікрорайоні Намив та міську дитячу лікарню №2 (директор Любов Савчук).

Лікарню №5 (директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що його мета полягає в «покращенні надання медичних послуг мешканцям Миколаєва та формуванні спроможної мережі закладів охорони здоров’я» міста. Розробником проєкту рішення є управління комунального майна.

Передбачається, що приєднані медзаклади отримають статуси відокремлених структурних підрозділів (філій) та збережуть обсяг послуг з медичного обслуговування.

Цим же проєктом рішення депутатам пропонують затвердити статути оновлених комунальних некомерційних підприємств та затвердити склад комісій з реорганізацій лікарень, які втратять статус окремих юридичних осіб.

Це питання розглядалось на засіданні комісії з законності та депутатської етики, яке відбулось у п’ятницю, 16 травня. Як пояснила очільниця міськздоров’я Ірина Шамрай, необхідність такої реформи та об’єднання закладів охорони здоров’я зумовлено необхідністю формування мережі кластерних лікарень, які будуть отримувати від Національної служби здоров’я України компенсацію за надані послуги «за підвищеним коефіцієнтом». Якщо цього не відбудеться, то міські лікарні, за її словами, уже з 2026 року будуть отримувати лише 60% коштів з держбюджету за надані населенню медичні послуги.

Управління охорони здоров‘я ініціювало реформу лікарень Миколаєва: ЛШМД та лікарню №4 приєднають до лікарні №1. На фото начальниця управління Ірина Шамрай, архівне фото МикВісті

Посадовиця зазначила, що Миколаївська область на сьогодні одна з п’яти по всій Україні, де ще не завершено процес формування спроможної мережі. Інші чотири: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області.

— На сьогодні є нагальна потреба формування спроможної мережі кластерних лікарень в нашій області. На наступний рік фінансування від Національної служби здоров’я України буде прив’язане до сформованої спроможної мережі. Кількість кластерних лікарень, яка розраховується відповідно до постанови Кабміну, розраховується в містах обласного значення так: одна кластерна лікарня на 150 тисяч населення. Місто може запропонувати не більше трьох кластерних лікарень. На сьогодні ми маємо сім стаціонарів. Для збереження кожного міського закладу охорони здоров’я і отримання підвищуючих коефіцієнтів, які уже зараз отримують ті області, де сформована спроможна мережа, пропонується провести об’єднання, - сказала Ірина Шамрай.

Ще у 2023 році міське управління здоров’я анонсувало, що у Миколаєві планують створити три кластерні багатопрофільні лікарні.

Окрім реформи другої ланки, у Миколаєві також повернулись до ідеї зменшення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги з семи до двох, об’єднавши їх.

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Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.