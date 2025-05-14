Замість семи — дві: у Миколаєві вирішили ліквідувати 5 поліклінік

У Миколаєві ліквідують 5 поліклінік. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві вирішили ліквідувати пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом приєднання до двох діючих поліклінік.

Про це свідчить відповідний проєкт рішення, який розглянуть на сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Рішення передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6. При цьому зазначено, що мережа амбулаторій і обсяг медичних послуг мають зберегтися.

Метою такої реорганізації у документі названо покращення якості медичних послуг, підвищення економічної ефективності та оптимізацію використання бюджетних коштів.

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Рішенням також передбачено створення комісій з реорганізації для кожного з підприємств, що припиняють свою діяльність. Крім того, майно закладів буде передано на праві оперативного управління правонаступникам — другій та третій поліклінікам.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «НикВести» повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я.

Однак в НСЗУ «НикВести» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація.

Загалом центри планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.

Згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже наступного 2025 року.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я України сказали, що не давали рекомендацій щодо скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва та звільнення їх адмінперсоналу.