«Не втручайтесь у те, що працює»: депутат Кісельова розкритикувала реорганізацію лікарень у Миколаєві

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Під час засідання комісії, яке відбулось 16 травня, Олена Кісельова заявила, що об'єднання лікарень викликає занепокоєння у трудових колективах і створює додаткову соціальну напругу під час війни, пишуть «МикВісті».

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

— Навіщо у війну будоражити трудові колективи? Працює місто, працюють заклади, вони спроможні. Уже хочеться сказати: не треба робити «щоб краще» — залиште «щоб добре», — наголосила Олена Кісельова.

За її словами, у деяких медичних закладах уже пройшли наради щодо створення ліквідаційних комісій, хоча офіційне рішення ради ще не ухвалене. Це, за словами депутатки, викликає у працівників відчуття тиску та порушення незалежності комунальних некомерційних підприємств.

— Чому у нас така «совкова» диктатура, все або забрати і поділити, або злити, об’єднати і розділити? Чому таке нечесне відношення до незалежної юридичної особи з трудовим колективом, мікрокліматом, ситуаціями? Так відбувається, що незалежні вони тільки на папері. Але вони не просто залежні, в їхню діяльність постійно втручаються, щось говорять зробити… Не спілкуються з ними не те, що на рівних, а просто як з тими, хто створює та генерує продукт у вигляді послуг. Зараз вони це стали робити не просто у вигляді послуг, вони генерують гроші. І ці гроші вважаються грошима трудового колективу, навіть не громади. Тому що вони як підприємства отримують доходи, і далі з цими доходами, згідно чинного законодавства, як підприємства, працюють відповідно: звіти, податки, зарплати, — сказала Олена Кісельова.

Олена Кісельова, депутатка Миколаївської міської ради, проти об‘єднання лікарень, архівне фото МикВісті

Депутат також поставила під сумнів доцільність змін у період воєнного стану, наголосивши на стабільній роботі лікарень, відсутності скандалів та фінансових проблем.

— Медична мережа Миколаєва фактично не утримується за рахунок місцевого бюджету, окрім сплати комунальних послуг. Тож чому втручатися в те, що ефективно працює?» — сказала депутат.

Олена Кісельова процитувала постанову Кабміну щодо формування спроможної мережі медзакладів, де зазначено, що Миколаївська область як одна з прифронтових, може подати до Кабміну пропозиції щодо реформи протягом пів року після завершення воєнного стану.

— Законодавець звертає нашу увагу на те, що, можливо, є якісь особливості діяльності, або інші нюансі, які в період воєнного стану або унеможливлюють, або це просто не кращий період для прийняття якихось реально революційних дій. Можливо, нам потрібно було б зачекати, — сказала Олена Кісельова.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Скорочення поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.