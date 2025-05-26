Медики у Миколаєві звернулись до Кіма та Сєнкевича: «Терпимо психологічний натиск управління охорони здоров’я щодо ліквідації»

Працівники ЦПМСД №1 Миколаєва висловили незгоду з планами міськздоров‘я щодо ліквідації Центрів, ілюстративне фото МикВісті

Колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Відповідне звернення, копія якого є у редакції «МикВісті» медики направили 24 квітня.

За словами працівників, рішення про ліквідацію управлінням охорони здоров’я Миколаївської міської ради уде доведено до медзакладів попри те, що воно ще фактично не ухвалене міськрадою. Ідеться не лише про ЦПМСД №1 — загалом у місті можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6. При цьому зазначено, що мережа амбулаторій і обсяг медичних послуг мають зберегтися.

Зазначається, що колективи перебувають у стані невизначеності, а лікарі та медсестри, які в умовах війни працюють під обстрілами, не знають, що на них чекає далі.

«Колектив ЦПМСД №1 обурений та здивований таким рішенням. Чому з медичних Центрів в кількості 7 одиниць, ліквідують 5 одиниць і ще інші медичні заклади Миколаєва. Це не менше тисячі працівників медичних закладів, які зараз, у воєнний стан, при систематичних обстрілах, бомбардуваннях денних та нічних виконують свої обов’язки і терплять психологічний натиск управління охорони здоров’я щодо ліквідації і не знають, що з ними буде далі», — йдеться у зверненні.

Як відомо, плани щодо ліквідації медзакладів «з метою економії» управління охорони здоров’я Миколаєва озвучувало ще рік тому, однак депутати Миколаївської міської ради відмовились розглядати це питання. Проте, це уже вплинуло на роботу медзакладу — через таку нестабільність лікарі почали масово звільнятися.

«Така відмова депутатів не змогла вчасно та позитивно відобразитися на колективі нашого Центру №1, і медичні працівники, шукаючи стабільності та постійного місця праці, масово стали звільнятися (за період 01.01.2024 та протягом 2024. Звільнилось 13 лікарів та 14 працівників середнього медичного персоналу)», — йдеться в заяві.

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Працівники ЦПМСД зазначають, що звільнення лікарів негативно впливає на роботу, оскільки з ним розриваються декларації пацієнтів, а саме за укладені декларації пацієнтів з лікарем фінансується медичний заклад.

Окрім того, зазначається, що наприкінці 2024 року посилились вимоги НСЗУ до медичних закладів, а саме — запроваджено заходи з верифікації даних, з метою забезпечення актуальності та достовірності даних пацієнтів у електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Ці вимоги передбачають обов’язкову необхідність здійснення верифікації пацієнтів віком до 18 років, якими подані декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

«Це необхідно здійснити аби уникнути застосування нульової коефіцієнта за обслуговування такого пацієнта. Проведена колосальна робота, і зусилля всього медичного персоналу і зараз направлені на виконання заходів з верифікації та заключення нових декларацій, тому що це відображається на фінансуванні нашого медичного закладу», — йдеться в зверненні.

Також, з початку 2025 року для працівників охорони здоров’я запроваджено механізм розрахунку суми щомісячної оплати у 2025 році за пакетом «Первинна медична допомога», який вводить відповідні понижуючі коригувальні коефіцієнти вартості декларацій (0,8) замість запровадженого раніше (1,0) та індивідуальний коефіцієнт звернень пацієнтів до надавача первинної медичної допомоги (якщо пацієнт не звертався до закладу протягом останніх трьох років, то НСЗУ взагалі не розраховується з закладом за таку декларацію).

«Наш колектив долає та витримує усі випробовування і труднощі, попри усі складнощі у воєнний стан не припиняв роботу, надавав населенню первинну медичну допомогу, послуги з рентгенографії та флюорографії, послуги ультразвукової діагностики, послуги з досліджень клініко-діагностичної лабораторії, гінекологічні послуги. Результат — зростають показники щодо верифікації осіб та збільшується кількість заключених декларацій з нашим закладом (лише за 1 квартал 2025 р. Пацієнтів, які заключили декларації з закладом, збільшилось на 686 осіб). Крім цього наш заклад обслуговує військових, ВПО та інших пацієнтів, які не заключили декларації з закладом, але звернулись за медичною допомогою. Заклад постійно працює щодо збільшення медичних послуг. На даний час оформлений та поданий на розгляд новий пакет медичних послуг та чекаємо підписання договору з НСЗУ пакету «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», — йдеться в заяві працівників.

Акцентується, що на даний час фінансова діяльність закладу прибуткова, а заробітна плата працівникам та пов’язані з нею податки вчасно сплачувались та сплачуються.

Кошти, які заробив медичний заклад від НСЗУ, витрачаються не лише на заробітну плату працівників, а і на доплати лікарям-інтернам, поточні ремонти приміщень, витрати на ремонт та технічний огляд санітарного автотранспорту, комп’ютерів, оргтехніки, господарчого обладнання (бойлери, пральні машини, генератори), послуги зв’язку, інтернету, послуги з обслуговування автоматичної пожежної сигналіхації, охоронної сигналізації та відео нагляду, програмне забезпечення (бухгалтерські програми, кдрові програми, програма з документообігу) тощо.

Крім того, враховуючи, що «місцеві програми фінансуються не в повному обсязі», лікарня змушена на зароблені кошти НСЗУ частково проводити закупівлі для людей з інвалідністю: підгузки для дорослих та дітей, кало- та сечоприймачі, урологічні прокладки, спецхарчування.

Зазначається, що єдина фінансова допомога з бюджету, яку отримує ЦПМСД №1 — це оплата комунальних послуг.

«Робота медичного закладу спланована, пацієнти звикли до медичного закладу та його зручного місцезнаходження, кожен знає свого лікаря, лікар знає свого пацієнта. Але за рішенням управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, наш заклад вирішили ліквідувати», — йдеться в заяві.

Медики додатково наголошують, що у разі ухвалення рішення про ліквідацію медзакладу, за процедурою, буде звільнено усіх працівників, в тому числі і лікарів. Це означає, що, відповідно до вимог НСЗУ, будуть автоматично розірвані декларації з пацієнтами і внаслідок — «повна відсутність фінансування закладу, який на даний час працює і є прибутковим».

«Пригнічений стан, стурбованість в даній ситуації негативно впливає на ментальне здоров’я та психічний стан працівників закладу охорони здоров’я і мотивацію в роботі. Емоційні сили витрачаються на невизначеність ситуації, яку створило управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради», — йдеться в заяві.

У профспілці Центру зазначають, що в результаті такої реорганізації заклад може втратити близько третини пацієнтів.

«НСЗУ фінансує лише укладені з пацієнтами декларації, а поки проводили роботу з заключення декларацій — не було чим платити зарплатню», — йдеться у зверненні.

Медики зазначають, що якщо метою ліквідації є економія фінансування медичних закладів, то владі варто звернути увагу на те, що Миколаївська область залишається однією з восьми, де досі є міські управління охорони здоров’я, хоча в інших регіонах вони уже давно об’єднані з обласними. Це б «суттєво відобразилось би на економії коштів у нашому місті на охорону здоров’я людей».

Зазначимо, що ЦПМСД №1 в Миколаєві з жовтня 2024 року очолює Руслана Бернацька (Омелянчук). Руслана Бернацька також є координаторкою Всеукраїнської програма ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як?» по Миколаївській області.

Руслана Бернацька та Ірина Шамрай під час третього Саміту перших леді та джентльменів, фото Vogue

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.