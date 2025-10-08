Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

Лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва, 19 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я місті та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій обслуговування населення на 2026-2028 роки.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 8 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай повідомила, що над програмою з червня працювала робоча група. Документ пройшов всі погодження відповідних департаментів та відповідає всім вимогам.

«Навіть під час формування спроможної мережі, в програмі враховані всі напрямки, які потребує наше населення на найближчі три роки. Реорганізація закладів охорони здоров’я, яка може, або не може відбутися, залежно від ситуації, вона ніяк не впливає на роботу програми. Тому що у нас основа програми — цільовий метод», — прокоментувала Ірина Шамрай.

В проєкті рішення вказується, що програмою передбачено фінансування заходів на модернізацію лікарень, закупівлю сучасного обладнання, розвиток реабілітаційних послуг, боротьбу з інфекційними, серцево-судинними й онкологічними захворюваннями, а також на підтримку пільгових категорій населення — військових, осіб з інвалідністю, переселенців, дітей-сиріт тощо.

Скриншот з проєкту рішення

Її мета — забезпечити стабільну роботу лікарень, оновити обладнання, покращити якість медичних послуг і підтримати надання допомоги понад обсяг, передбачений державною програмою медичних гарантій.

Програма також передбачає заходи з профілактики захворювань, підвищення обізнаності населення про здоровий спосіб життя та покращення демографічної ситуації в громаді.

Члени виконавчого комітету підтримали проєкт рішення одноголосно.

Раніше повідомлялося, що у миколаївських Центрах первинної медико-санітарної допомоги планують з вересня звільнити 23 штатних одиниці адміністративно-господарського персоналу.

Нагадаємо, що члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).

Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.

Об'єднання поліклінік

У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.

Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві знову звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт реорганізації медичних закладів, який виносять на найближчу сесію.