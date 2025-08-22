Депутська комісія Миколаївської міськради просить ОВА прискорити реорганізацію лікарень

Розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів. Ілюстративне фото взято з сайту gov.ua

Члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.

Про це стало відомо на засіданні комісії у четвер, 21 серпня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що 8 липня на засіданні сесії депутати не підтримали реорганізацію лікарень міста. Тоді міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

Голова комісії Олена Кісельова зазначила, що наразі робоча група щодо обговорення спроможної мережі лікарень ще не збиралася. Тому запропонувала повторно звернутися у Миколаївську ОВА, щоб там пришвидшили розгляд питання, оскільки воно «делікатне».

23 червня депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.

Проте голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд повідомила, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).

Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.

Об'єднання поліклінік

У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.

Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві знову звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт реорганізації медичних закладів, який виносять на найближчу сесію.