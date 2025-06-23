Комісія міськради з коммайна підтримала об‘єднання лікарень Миколаєва. Фото: ЛШМД архів «МикВісті»

Депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 20 червня, пишуть «МикВісті».

Хоча ініціатором цих проєктів рішень виступило управління охорони здоров’я, на комісії їх представляла заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова. У засіданні також брав участь заступник начальника управління охорони здоров’я Микола Бережник, проте він не виступав.

За її словами, об’єднання необхідне для формування спроможної мережі медичних закладів відповідно до рекомендацій Національної служби здоров’я та змін у законодавстві. Постанова Кабміну дозволяє створення однієї кластерної лікарні на 150 тисяч населення — отже, для Миколаєва можливо створити не більше трьох таких установ.

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— Тобто, для збереження кожного міського закладу охорони здоров’я доцільно здійснити об’єднання декількох закладів медицини. При цьому зберігаються статуси відокремлених структурних підрозділів та обсяги медичного обслуговування. Саме таке об’єднання базується на даних економічного аналізу діяльності цих лікарень, проведених управлінням охорони здоров’я, – сказала Тетяна Димитрова.

За її словами, жодних скорочень лікарів не буде, мова йде виключно про оптимізацію адміністративного персоналу. Крім того, об’єднання дозволить закладам претендувати на статус кластерних лікарень у 2026 році, отримати обладнання від МОЗ та розширити спектр медичних послуг.

— За розрахунками уповноваженого органу, в результаті такої реорганізації може збільшитися заробітна плата — від 3 до 6 тисяч гривень щомісяця, відповідно до кваліфікації, – додала вона.

Під час першого голосування в комісії рішення підтримали 4 депутати, 1 утримався — цього було недостатньо. Депутатка Ірина Бойченко закликала колег не зволікати з ухваленням рішення:

— Ми затримуємо оце об’єднання, воно неминуче. Але люди, які чекають цього об’єднання, не отримують заробітної плати. Тому я б хотіла, щоб проголосували. Я розумію нашу колегу (Олену Шапошнікову, яка працює лікарем у сімейній амбулаторії №4 — прим.), яка не хоче, але ці лікарні чекають, – сказала вона.

Натомість депутатка Олена Шапошнікова, яку згадали, заявила, що вона не проти реорганізації:

— Хто вам сказав, що я утримуюсь? Я — за те, щоб лікарі отримували кошти. Я — за. Це важливо, – відповіла вона.

Після обговорення депутати провели повторне голосування — його підтримали вже 6 членів. Остаточне рішення щодо реорганізації має ухвалити сесія міської ради.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).

Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.

Об'єднання поліклінік

У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.

Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві знову звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт реорганізації медичних закладів, який виносять на найближчу сесію.