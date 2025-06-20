«Ризики не усунуті й навіть не розглянуті», — медики знову просять міськраду не обʼєднувати лікарні Миколаєва

Лікарня у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві знову звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт реорганізації медичних закладів, який виносять на найближчу сесію.

Відповідне звернення є в розпорядженні редакції «МикВісті».

У листі, датованому 20 червня, медики наголошують, що на попередніх засіданнях депутати вже одноголосно зняли це питання з розгляду через численні ризики, однак його знову подають — без змін і доопрацювання.

«Лікар при реорганізації залишиться з 0 деклараціями, а по статистичному аналізу, лікар набирає необхідну кількість заключених декларацій з пацієнтами від 1 до 2 років, в деяких випадках і довше. З яких коштів буде цей період нараховуватись зарплатня лікарям?», — йдеться у зверненні.

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Медики нагадують, що у закладах, які вже пройшли подібну реорганізацію, частина працівників не повернулася на роботу: «20% медичних працівників не повернулись в медичні заклади після реорганізації, більшість покинули країну, інші пішли в приватні клініки». Як наслідок — втратили і пацієнтів. Офіційна статистика підтвердила те, що 30% пацієнтів було взагалі втрачено».

У зверненні також критикують заяву міського голови про те, що реорганізація торкнеться лише адміністративного персоналу:

«Де хоч якийсь натяк, план на те — яка доля уготована у такий нелегкий час військового стану спеціалістам адміністративного персоналу, у яких є діти, серед яких є тимчасово переміщені особи, багатодітні, одинокі матері, робітники у яких близькі у полоні, загиблі тощо?», — йдеться у листі.

Медики обурені й тим, що рішення стосується лише Центрів №1 і №7, хоча є й інші, менш фінансово спроможні заклади:

«Чому питання реорганізації взагалі виноситься без попереднього проведення громадських слухань по цьому питанню, тобто взагалі не враховується думка громадян Миколаївської територіальної громади?», — зазначають вони.

У зверненні зазначено, що колектив закладу працює у складних умовах, без стабільного світла і під обстрілами, але виконує всі обов’язки.

«Ми в повному обсязі свою заробітну плату отримуємо від НСЗУ за заключеними договорами, а не з міського бюджету і навіть зароблені кошти витрачаємо не на підвищення заробітної плати працівникам, а на підгузки, пелюшки, сечоприймачі, калоприймачі, одноразові урологічні прокладки для інвалідів і дітей-інвалідів, які знаходяться на обліку в нашому лікувальному закладі», — додають в ЦМСД.

Медики наголошують: робота 3 дні на тиждень — нереалістична в умовах навантаження.

«Ні фізично, ні технічно неможливо проводити повноцінно роботу з медичного обслуговування та верифікації населення», — зауважили вони.

Після оголошення сесії, на якій мають знову розглядати реорганізацію, за словами колективу, одразу за тиждень звільнилися троє працівників.

«Пригнічений стан, стурбованість в даній ситуації негативно впливає на ментальне здоровʼя та психічний стан працівників закладу охорони здоровʼя і мотивацію в роботі. Емоційні сили витрачаються на невизначеність ситуації, яка створюється», — додали у зверненні.

Також у листі наведені конкретні показники роботи Центру медико-санітарної допомоги №1. Станом на 1 січня 2025 року лікарями закладу було укладено 31 669 декларацій, з яких 6 604 — неверифіковані. Станом на 1 червня кількість декларацій зросла до 32 367, з яких лише 4 736 залишались неверифікованими.

Зростання обсягів пояснюють тим, що наприкінці 2024 року до роботи приступили нові лікарі, які завершили інтернатуру й активно формують власну практику.

«На підприємстві ведеться постійна верифікація існуючих декларацій з пацієнтами. Також декларації з лікарями, які знаходяться за кордоном, поступово перекладаються з лікарями, які не набрали оптимальний обсяг декларацій», — повідомляє колектив.

Крім того, за пакетом «Первинна медична допомога» НСЗУ провела перерахунок і частково повернула зняті у першому кварталі кошти. Натомість за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» заклад недоотримав близько 537 тисяч гривень — через зміни вимог до документації. Після адаптації до нових правил фінансування вдалося стабілізувати.

Слід зазначити, що під звернення підписались 6 членів профспілки.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська міська рада вдруге розглядатиме питання про реорганізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тепер йдеться про приєднання шести КНП до ЦПМСД №3.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Об'єднання поліклінік

У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.

Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.