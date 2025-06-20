Реформа медицини Миколаєва: тепер ЛШМД та №1 хочуть приєднати до 4 лікарні

Міська лікарня №4. Фото: медицина Миколаєва

Депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Обидва заклади планують приєднати до лікарні №4, зберігши при цьому їх як філії зі збереженням обсягу надання послуг.

У проєкті рішення зазначено, що таке об’єднання має на меті покращення якості медичних послуг для містян і формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я.

Реорганізація передбачає також створення комісій, які опрацюють усі юридичні й організаційні моменти об’єднання, та затвердження нової редакції статуту лікарні №4.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Також у мерії Миколаєва пояснили, за якими критеріями обирали базові медзаклади для майбутнього об’єднання лікарень у кластери.

Основними факторами стали наявність спеціалізованих відділень, зокрема відділення гемодіалізу, загальна кількість відділень, а також досвід у юридичному оформленні приєднання інших медустанов став ключовим для вибору лікарні №1 для приєднання до неї ЛШМД та №4.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Крім того, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров прокоментував публічні заяви начальниці міського управління охорони здоров’я Ірини Шамрай щодо можливої передачі окремих лікарень з підпорядкування міста на обласний рівень. За його словами, мова йде не про політичне чи адміністративне протистояння, а про довготривалий процес створення єдиного госпітального округу, який базується на професійних розрахунках та рекомендаціях МОЗ і міжнародних експертів.

Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).