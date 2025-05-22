Шамрай проти передачі обласній владі лікарень Миколаєва, бо буде як з ліквідованим Будинком дитини: «Сьогодні покинуті діти у нас»

Ірина Шамрай проти ідеї обласної влади щодо реорганізації лікарень Миколаєва, архівне фото МикВісті

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай розказала, що Миколаївська ОВА пропонує місту передати в обласну власність Пологовий будинок №3 та міську дитячу лікарню №2, щоб приєднати їх до обласних медзакладів. Але вона виступила проти такого рішення.

Про це йшла мова під час засідання депутатської комісії з законності Миколаївської міської ради, де обговорювалось, зокрема, питання щодо реорганізації та злиття кількох міських лікарень, пишуть «МикВісті».

Ірина Шамрай повідомила, що кілька днів тому разом з міським головою Олександром Сєнкевичем була на нараді у голови Миколаївської обласної військової адміністрації. Там було озвучено пропозицію приєднати пологовий будинок №3 до обласної клінічної лікарні, оскільки вони розташовані поряд.

— Вони б хотіли, щоб третій пологовий будинок — він розташований навпроти — був приєднаний до обласної лікарні. Я хочу сказати, що ми планували третій пологовий будинок як міський перинатальний центр в рамках спроможної мережі, але на жаль область його не бачить окремим закладом перинатальним центром. Вона його бачить тільки в якості приєднання до обласної лікарні, — сказала Ірина Шамрай.

А міську дитячу лікарню №2, відповідно, обласна влада, за словами Ірини Шамрай, пропонує приєднати до обласної дитячої, оскільки це заклади одного профілю і конкурують за пацієнтів.

— Що стосується другої дитячої міської лікарні, то була пропозиція від нинішнього керівника обласного управління охорони здоров’я приєднати до них другу дитячу міську лікарню. Бо вона для них сьогодні конкурент. Я, наприклад, вважаю, що якщо є конкуренція, то у пацієнта є вибір місця надання медичної допомоги. І якщо буде в одному місці міста обласна дитяча лікарня, в другому — друга дитяча міська лікарня, то пацієнт зможе обирати там, де йому краще надається допомога, — сказала Ірина Шамрай.

При цьому, вона нагадала, що сталося з обласним Будинком дитини після приєднання до обласної дитячої лікарні. Сьогодні це центр реабілітації та паліативної допомоги дітям. На думку очільниці міськздоров’я, міська дитяча лікарня №2 лише втратить, якщо її приєднають до обласної дитячої лікарні.

— А що роблять з приєднаними закладами — ми бачимо по Будинку дитини. Сьогодні покинуті діти у нас… а обласний Будинок дитини ліквідований у місті Миколаєві. Він не ліквідований ні в Херсоні, ні в Сумах, ні в Харкові. У нас Будинок дитини ліквідований, який був приєднаний до обласної дитячої лікарні. Ми розуміємо, що якщо ми другу дитячу міську лікарню приєднаємо…, де сьогодні почало роботу в тестовому режимі хірургічне відділення, де палати з супер ремонтом, надсучасні операційні, працює команда лікарів адекватних хірургів, уже ідуть перші консультування, ми на стадії введення в експлуатацію, ми працюємо зі спонсорами над тим, щоб побудувати діагностичний центр. У нас працює відділення офтальмологічне, проводяться операції. Ми б хотіли надалі розвивати цю послугу дитячу в Миколаєві, — сказала Ірина Шамрай.

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Миколаївська обласна дитяча лікарня та Будинок дитини

Нагадаємо, під час перевірок у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні зафіксували порушення фінансово-господарської діяльності на 2,4 мільйона гривень.

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Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

На почату березня поточного року стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

Правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримали вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

У травні стало відомо, що усіх вихованців обласного Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Миколаєві перемістили до інших закладів через виявлені порушення умов перебування.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Скорочення поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.