Переплати за світло та завищені зарплати: фінансові порушення в Миколаївській обласній дитячій лікарні перевищують ₴2 млн

Лікарня. Ілюстративне фото «МикВісті»

Під час перевірок у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні зафіксували порушення фінансово-господарської діяльності на 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомили в управлінні Південного офісу Держаудитслужби у Миколаївській області.

Зазначається, що лікарня не виконала всіх вимог до організації надання послуг, визначених договором з НСЗУ, через що безпідставно отримала з державного бюджету 232 тисяч гривень.

Також майже 300 тисяч гривень лікарня переплатила енергопостачальнику за спожиту електроенергію через збільшення ціни на 10% від договірної.

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Миколаївські аудитори встановили і низку прорахунків в оплаті праці.

«Надміру виплачено 469 тисяч гривень зарплати адміністративно-управлінському персоналу внаслідок встановлення підвищень, які взагалі не передбачено Колективним договором. Логопеду, вихователям, психологу, вчителю-дефектологу як фахівцям з вищою немедичною освітою зайво нараховано та виплачено більш ніж 350 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, звільненим працівникам зайво виплатили понад 678 тисяч гривень ЄСВ. Аудитори зазначають, що незважаючи на вимоги закону, за лабораторні дослідження лікарня недоотримала 265 тисяч гривень надходжень.

«Лікарні надіслано обов’язкову вимогу про усунення порушень. Про результати ревізії поінформовано Миколаївська обласну прокуратуру та Управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після публікації звіту Офісу Омбудсмана про можливі катування (формулювання взяте з офіційної заяви Омбудсмана Дмитра Лубінця), антисанітарію та порушення прав вихованців у миколаївському Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги, відомому як Будинок дитини, минуло три тижні. Частину дітей перевезли до обласної лікарні, семеро готуються до евакуації у західні регіони. Водночас Миколаївська обласна рада, якій підпорядковується заклад, досі публічно не відреагувала: профільна депутатська комісія не збиралася, а її голова — не вийшла на зв’язок із журналістами.

У матеріалі «МикВісті» — що змінилося після гучної перевірки, які порушення зафіксували та як на це реагує влада.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.