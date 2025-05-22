«Працюємо на якість, а не ділимо медзаклади», — у Кіма відповіли міській владі на заяви щодо передачі лікарень Миколаєва

Юрій Гранатуров відповів Ірині Шамрай щодо реорганізації лікарень у Миколаєві, архівне фото

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров прокоментував публічні заяви начальниці міського управління охорони здоров’я Ірини Шамрай щодо можливої передачі окремих лікарень з підпорядкування міста на обласний рівень. За його словами, мова йде не про політичне чи адміністративне протистояння, а про довготривалий процес створення єдиного госпітального округу, який базується на професійних розрахунках та рекомендаціях МОЗ і міжнародних експертів.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Як відомо, начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання депутатської комісії з законності Миколаївської міської ради, де обговорювалось, зокрема, питання щодо реорганізації та злиття кількох міських лікарень, розказала, що Миколаївська ОВА пропонує місту передати в обласну власність Пологовий будинок №3 та міську дитячу лікарню №2, щоб приєднати їх до обласних медзакладів. Але вона виступила проти такого рішення.

— Ми не ділимо заклади охорони здоров’я на міські, районні, обласні. Тому що буде створено єдиний госпітальний округ. Це має бути єдина система. Немає такого розуміння «моя лікарня», «твоя лікарня». Є поняття, до якого ми прийдемо: спроможна мережа і єдиний госпітальний округ, — зазначив Юрій Гранатуров.

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Він наголосив, що ініціатива створення спроможної мережі в області не є його особистою думкою.

— Це не моя особиста позиція. Це професійна позиція обласної військової адміністрації, заснована на висновках профільного міністерства та рекомендаціях міжнародних експертів, — підкреслив він.

Ще два роки тому, за словами посадовця, Миколаївська ОВА ініціювала зустріч із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком щодо залучення міжнародної експертизи: «Ми з Віталієм Кімом провели зустріч з міністром охорони здоров’я Ляшком і попросили дати нам професійних міжнародних експертів, які могли б зробити всі необхідні розрахунки на основі величезного масиву даних по кожному закладу охорони здоров’я у Миколаївській області».

До процесу долучилась команда USAID, а також українські медичні та економічні фахівці. Спільно вони підготували аналітичний документ, що став основою для формування спроможної мережі медзакладів.

— У тому числі йшлося про найефективніше об’єднання, що принесе більше економічної вигоди, професійного розвитку і в результаті покращить якість надання медичних послуг кожному громадянину, — сказав Юрій Гранатуров.

У документі міжнародні фахівці рекомендували, зокрема:

приєднання міського пологового будинку №3 до обласної лікарні для створення повноцінного перинатального центру;

об’єднання міської дитячої лікарні №2 з обласною дитячою лікарнею, яка невдовзі отримає новий хірургічний корпус за кошти держави та Світового банку.

– Це не про економію. Це про якість, ефективність і фаховий розвиток. Вони враховували реальні показники — від народжуваності до рівня посттравматичних станів. Це дуже комплексний підхід, — пояснив заступник голови ОВА.

Водночас, за словами Юрія Гранатурова, жодних рішень про передачу закладів наразі не ухвалено.

— Так, дійсно, у нас була розмова. Ці питання обговорювали. Але їх просто обговорювали, радились, слухали аргументи міської влади і не приймали жодних рішень. І до сьогоднішнього дня не було жодних офіційних звернень до міської влади щодо такої реформи, — сказав він.

Він також наголосив на принциповій позиції ОВА — діяти виключно в межах компетенції: «Ми не втручаємось у місцеве самоврядування. Ми ведемо діалог. Ми працюємо толерантно, на спільний результат, на якість».

Щодо заяв Ірини Шамрай про долю Будинку дитини, посадовець зауважив: «До непристойності некоректна фраза, яка не повинна взагалі звучати. Щоб щось коментувати, треба хоча б у чомусь елементарно розібратись. Ніхто не закривав Будинок дитини. Його реорганізували і приєднали до обласної дитячої лікарні. Отримали прекрасний медичний заклад з широким переліком послуг».

Через урядову постанову, яка забороняє розміщення таких установ у 100-кілометровій зоні від фронту, дітей тимчасово евакуювали до інших областей України. Гранатуров подякував колегам, які прийняли дітей на Заході країни.

— Професіонали мають розуміти, що неможливо нічого розділяти — це все форми державної та комунальної власності. Ми маємо працювати на спільний результат разом. А деяким емоційним начальникам управлінь хочу сказати: сидячи у скляному будинку, не варто кидатись камінням. Працювати треба спільно, толерантно, спокійно та зі взаємоповагою, — сказав Юрій Гранатуров.

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.