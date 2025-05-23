«Там є гемодіаліз та досвід», — в мерії Миколаєва пояснили, чому ЛШМД та 4-ту лікарню приєднують саме до №1

Лікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У мерії Миколаєва пояснили, за якими критеріями обирали базові медзаклади для майбутнього об’єднання лікарень у кластери. Основними факторами стали наявність спеціалізованих відділень, зокрема відділення гемодіалізу, загальна кількість відділень, а також досвід у юридичному оформленні приєднання інших медустанов став ключовим для вибору лікарні №1 для приєднання до неї ЛШМД та №4.

Про це під час брифінгу 23 травня розповіли заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров та начальниця управління охорони здоров’я Ірина Шамрай, відповідаючи на запитання кореспондентки «МикВісті».

Раніше міськздоров‘я вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. У межах цих змін Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1, а пологовий будинок №3 та дитячу лікарні №2 — до лікарні №3 (так звані «Дубки»).

Відповідаючи на питання журналістки «МикВісті», чому лікарню №1 обрали як ключову для формування кластерної лікарні, а не, наприклад ЛШМД, віцемер Анатолій Петров назвав три ключових для мерії моменти:

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— Ми орієнтувалися на кількість відділень і досвід закладу. У першій лікарні, наприклад, зараз функціонує 11 відділень, зокрема єдине в місті відділення гемодіалізу. Локації відділень у лікарні розкидані, і це, з одного боку, мінус, а з іншого — плюс, бо пацієнти різних профілів не перетинаються між собою. Для порівняння: у Лікарні швидкої медичної допомоги зараз 7 відділень. Але навіть після об’єднання жоден підрозділ не втратить своєї функціональності. Наприклад, нейрохірургічне відділення ЛШМД залишиться, і ми плануємо його розширювати. Воно єдине в місті виконує складні операції на опорно-руховій системі, тому потребує більше фахівців — анестезіологів, хірургів, – сказав заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров.

Ірина Шамрай додала також, що ще одним важливим критерієм для реформування лікарень був досвід проходження юридично-організаційної процедури приєднання інших закладів.

— Третій важливий фактор — це наявний досвід приєднання медичних закладів. Ми вже проходили цю процедуру з кількома лікарнями — п’ятою, третьою та першою. Наприклад, ліквідація першого пологового будинку тривала півтора року і завершилася лише минулого місяця. Це складний і тривалий процес, який супроводжувався великою кількістю юридичних нюансів, з якими раніше не стикалися в повсякденній роботі. Перша міська лікарня пройшла через судову практику в межах цього об’єднання. І перша, і третя лікарні вже мають досвід завершення таких приєднань, і, попри складнощі, успішно з цим впоралися, — сказала Ірина Шамрай.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Крім того, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров прокоментував публічні заяви начальниці міського управління охорони здоров’я Ірини Шамрай щодо можливої передачі окремих лікарень з підпорядкування міста на обласний рівень. За його словами, мова йде не про політичне чи адміністративне протистояння, а про довготривалий процес створення єдиного госпітального округу, який базується на професійних розрахунках та рекомендаціях МОЗ і міжнародних експертів.