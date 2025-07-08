Об’єднання лікарень Миколаєва: депутати не підтримали жодного проєкту

Будівля Миколаївської міської ради. Фото "МикВісті"

У вівторок, 8 червня, депутати зібралися на друге пленарне засідання 45-ї сесії, де розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд просила депутатів не підтримувати рішення.

Далі депутати голосували за проєкти рішення без обговорення. Проголосували щодо пологового будинку №3, міської дитячої лікарні №2 (підтримали рішення 11 депутатів, проти —10, утримались — 6), а також щодо центрів первинної медико-санітарної допомоги №1 та №7 (за —9, проти —10, утрималось — 6). Третім біло рішення щодо організації міської лікарні швидкої допомоги та міської лікарні № 1 (За—9, проти — 10, утрималось — 8). Всі рішення не були підтримані депутатами.

Результати голосування депутатів. Скриншот відео Результати голосування депутатів. Скриншот відео Результати голосування депутатів. Скриншот відео

Депутат Олена Кісельова зазначила, голосування показало, що колеги-депутати проти реорганізації, однак саме такі пропозиції надходили від місткої ради до Миколаївської ОВА.

«Наскільки мені відомо, то подано клопотання на начальника Миколаївської ОВА, в якому просили врахувати пропозиції Миколаївської міської ради і в якості пропозицій подана саме така реформа», — зазначила Олена Кісельова.

Олена Кісельова, депутатка Миколаївської міської ради, проти об‘єднання лікарень, архівне фото МикВісті

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міськім та обласним.

«Я звернувся до голови Миколаївскьої ОВА Віталія Кіма щодо об’єднання лікарень та створення кластеру. Це питання опрацьовуватиму з військовою адміністрацією, з НСЖУ. Ми вирішили зібратися, щоб проговорити питання на обласному та міському рівнях», — зазначив він.

Після цього, за словами мера, опрацьовані пропозиції будуть виноситись на обговорення депутатів Миколаївської міської ради.

«Я не бачу сенсу витрачати час та обговорювати питання. Тож його обговорять в групі: охорона здоров’я міська та обласна, міський голова, голова ОВА. Після того, як ми дійдемо згоди, ми перенесемо його в публічну площину для того, щоб обговорити питання на депутатських комісіях. Все обговоремо, щоб не виникало питань», — сказав мер.

23 червня депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.

Проте голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд повідомила, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).

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Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.

Об'єднання поліклінік

У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.

Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.

Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.

Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві знову звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт реорганізації медичних закладів, який виносять на найближчу сесію.