Лікарні об’єднати, а пологовий №3 передати в область: у Миколаєві знову обговорюю реформу медицини

Об‘єднання лікарень Миколаєва. Фото: ЛШМД архів «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорили, як має виглядати спроможна мережа лікувальних закладів. На зустрічі розглянули питання об’єднання лікарень та передачі пологового будинку №3 у комунальну власність області.

Про це доповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай на засіданні комісії з питань охорони здоров’я у вівторок, 19 листопада, повідомляють «МикВісті».

За словами Ірини Шамрай, нарада відбулася 23 жовтня. Крім очільників області та міста були присутні профільні заступники та керівники управлінь охорони здоров’я. Було погоджено, що спроможна мережа лікарень буде мати три кластерних заклади — це лікарні №3, №4, №5.

Лікарню №5 (директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати.

До міської лікарні №4 (директор Лариса Дергунова) планують приєднати лікарню №1 (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) (директор Олександр Дем'янов).

До лікарні №3 (Дубки) (директор Юрій Дячук) планують приєднати міську дитячу лікарню №2 (директор Любов Савчук).

А ось пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) у мікрорайоні Намив, який раніше хотіли приєднати до лікарні №3, тепер планують передати з власності Миколаєва у обласну комунальну власність.

Для вирішення цього питання, як зазначила Ірина Шамрай, створили спеціальну робочу групу.

«Проговорено нюанси, а далі всі питання за робочою групою, яка буде працювати та вирішувати питання передачі пологового будинку №3 з подальшим винесенням його на сесію», — зазначила очільниця управління охорони здоров’я Миколаєва.

Члени комісії поцікавились, чи виконуються умови кластерності після таких об’єднань. На що Ірина Шамрай запевнила, що всі медичні напрямки у цих лікарнях представлені.

Однак щодо передачі пологового будинку №3 у голови комісії Ганни Норд виникло багато питань. Вона зазначила, що у програмі розвитку та підтримки комунальних закладів закладено 19 мільйонів гривень на пологовий будинок №3. Але навіщо направляти кошти, якщо його передадуть у обласну власність.

Ірина Шамрай запевнила, що з цим проблем не буде.

«Ви ж розумуєте, що ми не будемо фінансувати з міських коштів заклад, який буде переданий в область. Але не факт, що він буде переданий. Ми ж не можемо не думати про його майбутнє, заклад є в нашій мережі», — зазначила Ірина Шамрай.

Однак Ганна Норд хотіла отримати чітку відповідь, які саме плани має міська рада щодо цього закладу та чи справді його планують передавати. Вона також хотіла почути позицію профільного заступника міського голови Анатолія Петрова, але від не приєднався до засідання комісії.

«Я на скільки знаю, що Анатолій Леонідович не планував підключатися, тому що у нього дуже багато заходів, на яких він особисто повинен бути присутнім», — відповіла Ірина Шамрай. «Але це дуже важливе питання по формуванню мережі і по програмі розвитку», — наполягала Ганна Норд. «Він вкурсі, він всі наради відвідує і все відпрацьовує», — додала Ірина Шамрай. «Так і ми теж хочемо бути вкурсі», — відповіла Ганна Норд.

Члени комісії вирішили взяти до відома інформацію щодо об’єднання закладів та очікувати рішень від створеної робочої групи щодо передачі пологового будинку.

Нагадаємо, що питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Однак деякі депутати висловились проти об'єднання лікарень. Так, голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Також голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд говорила про те, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

Вирішення питання об'єднання лікарень на деякий час загальмувалося. На сесії 8 липня міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

21 серпня члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.