«Ми втратимо лікарів і пацієнтів»: депутатка і лікарка Шапошнікова виступила проти об’єднання центрів первинки у Миколаєві

Депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» Олена Шапошнікова. Фото: Facebook

Депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Про це вона заявила, 20 червня, під час засідання міської комісії з питань житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».

За словами Олени Шапошнікової, озвучена економія — 7,9 мільйона гривень на адміністративному персоналі — не відповідає реальності. Значну частину цієї суми становить зарплата лікарів, які виконують адміністративні обов’язки, але при цьому ведуть прийом пацієнтів.

— Я не погоджуюся з вашою позицією. Провівши власний аналіз, хочу дещо уточнити. По-перше, давайте з’ясуємо, для чого потрібна ця реорганізація. Через зміни в умовах оплати від НСЗУ спроможність закладів дійсно трохи знизилася. Основні вимоги тепер — оновлення декларацій та огляд пацієнтів, які не зверталися до лікаря понад три роки. Дані, які ви навели, стосуються лише 1 січня 2025 року, але зараз уже пройшло пів року, і є певні позитивні зрушення. Що ж ми маємо далі? Ви кажете, що економія складе близько 7,9 мільйонів гривень. Але ось у чому справа: лікарі, які виконують адміністративні функції — директор, заступник директора та їхні помічники — водночас працюють і лікарями. Якщо виключити їхню зарплату як адміністрації, реальна економія становитиме лише близько 3,6 мільйонів гривень. Крім того, фінансування зменшилося через введення коригувального коефіцієнта НСЗУ: якщо у 2024 році він був 1, то зараз — 0,8. Кожен лікар самостійно працює над оновленням своїх декларацій, – сказала вона.

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Вона підрахувала: щоб встигнути вчасно оновити декларації, кожному лікарю потрібно буде перереєстровувати по 45–50 пацієнтів щодня. Це, на її думку, фізично неможливо навіть за спрощеною процедурою.

— Якщо ж зараз об’єднати центри, ми втратимо частину коштів за верифікацію пацієнтів та за огляди тих, хто не відвідував лікаря понад три роки. Адже доведеться оновлювати або перереєстровувати декларації вже в новоствореному закладі, а записи, зроблені раніше, стануть недійсними. Також будуть втрачені декларації, які зараз «висять» на лікарях у декретній відпустці, або на тих лікарях, які відпустці без збереження заробітної плати або на службі, адже ці лікарі не зможуть підписати декларації вчасно, – зазначила Олена Шапошнікова.

Вона пояснила, що у разі проблем із зв’язком з пацієнтами, зміною номерів телефонів чи помилками в ідентифікаційних даних, процес затримається, а близько 40% декларацій можуть бути анульовані.

— Крім того, ми ризикуємо втратити лікарів, які не підтримують реформу — вони можуть звільнитися або перейти до інших медзакладів. Ви дуже ризикуєте, адже через це можна втратити лікарів. Для мене важливо, щоб думка лікарів була почута — кожен колектив має право вільно працювати, і ми повинні підтримати їхнє волевиявлення. Бо у лікарів часто є лише обов’язки, але мало прав. Я дуже-дуже прошу вас не підтримувати цей проєкт і не руйнувати те, що вже працює, – додала вона.

Олена Шапошнікова додала, що якщо центри об’єднаються, потрібен певний фінансовий буфер, щоб компенсувати втрати від зменшення декларацій. Наразі для трьох центрів цей буфер складає приблизно 7,5 мільйонів гривень.

— За моїми підрахунками, середній місячний дохід першого центру становить близько 2,3 мільйонів гривень, і наразі у них у резерві залишилося 791 тисяч гривень. Другий центр має приблизно 4 мільйонів гривень доходу та резерв у 5,3 мільйонів гривень, а сьомий — близько 3,2 мільйонів доходу і 1,3 мільйонів резерву. Якщо процес об’єднання затягнеться, центри не отримають кошти вчасно, виникне дефолт за деклараціями, і знадобиться додатковий буфер на 3 місяці — близько 16 мільйонів гривень. Питання — де взяти ці гроші, їх немає, і вони мають бути закладені в міському бюджеті, щоб компенсувати різницю. У гіршому випадку, якщо відновлення декларацій затягнеться до 6 місяців, сума компенсації сягне 26 мільйонів гривень. Де взяти ці кошти? – запитала Олена Шапошнікова.

У свою чергу, заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова запевнила, що злиття центрів дозволить оптимізувати видатки й підвищити зарплати медикам. За її словами, витрати на адміністрування — надмірні. Тому, залишати мережу первинної ланки неспроможною і залежною від міського бюджету, який і так перебуває у складному стані, — це неправильно.

— Ми почули вас, тому ми зараз виносимо це питання на згоди вашої комісії і дуже вдячні вам за вашу думку. Це по-перше. По-друге, ми вже говорили, що завжди, як хірурги, роблять спочатку боляче, а потім всім становиться краще. Тобто, все рівно, якщо мережа буде первинної ланки, неспроможною і фінансово залежною від бюджету міського, який в нас сьогодні і так тріщить по швам, це дуже неправильно. І це ми також розуміємо. Дивіться, ми порахували, наприклад, перший центр. Там при скороченні буде 8 одиниць, то звільняються в рік 4 мільйони гривень. При скороченні адміністративного персоналу в сьомому центрі звільняються 3 мільйони 800 тисяч гривень. Крім того, я хочу сказати, що я подивилася, скільки отримує коштів директор. Які є посади: директор, медичний директор, заступник медичного директора, заступник директора з економічних питань, заступник директора з кадрових питань, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і секретар. Ну, шановні, це на мій погляд, це дуже великі розтрати з бюджету і навіть на витрату цих коштів для кожної лікарні, якщо ми їх збережемо як центри. Тобто я все рівно вважаю, що треба щось переробляти в цьому процесі, – додала Тетяна Дмитрова.

Олена Шапошнікова у відповідь уточнила, що директор, медичний директор та заступник отримують заробітну плату як лікарі.

— Вибачте, директор, медичний директор, замісник директора отримують кошти, як лікарі. Ви згодні, так? І це близько двох мільйонів гривень, вони працюють як лікарі і мають декларації. Там якийсь процент за адміністрування, а інше вони працюють як лікарі, – відповіла вона. — Ви хочете сказати, що лікарі ваші ЦПМСД отримують по мільйону гривень в рік? – запитала Тетяна Дмитрова. — Ні, в середньому це біля 600 тисяч гривень, – відповіла Олена Шапошнікова. — Я не буду залазити в вашу кишеню і коментувати все, що ви сказали. Я дійсно поважаю вашу думку. Якщо ви не бажаєте це підтримувати і ви вважаєте що вам так буде краще, мабуть, ви праві. Є думка вашого уповноваженого органу, який надавав нам ці розрахунки, ми ж не самі їх робили. Ці документи нам дали, і тому винесли цей проект рішення. Якщо ви його не підтримуєте я ж не можу змусити депутатів міської ради його підтримати, і хто з нас правий це вже покаже час, – додала Тетяна Дмитрова.

Однак за підсумками голосування рішення про реорганізацію комісія не підтримала — шестеро депутатів утрималися.