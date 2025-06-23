«Ми втратимо лікарів і пацієнтів»: депутатка і лікарка Шапошнікова виступила проти об’єднання центрів первинки у Миколаєві
-
- Аліна Квітко
-
•
-
15:15, 23 червня, 2025
-
Депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.
Про це вона заявила, 20 червня, під час засідання міської комісії з питань житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».
За словами Олени Шапошнікової, озвучена економія — 7,9 мільйона гривень на адміністративному персоналі — не відповідає реальності. Значну частину цієї суми становить зарплата лікарів, які виконують адміністративні обов’язки, але при цьому ведуть прийом пацієнтів.
— Я не погоджуюся з вашою позицією. Провівши власний аналіз, хочу дещо уточнити. По-перше, давайте з’ясуємо, для чого потрібна ця реорганізація. Через зміни в умовах оплати від НСЗУ спроможність закладів дійсно трохи знизилася. Основні вимоги тепер — оновлення декларацій та огляд пацієнтів, які не зверталися до лікаря понад три роки. Дані, які ви навели, стосуються лише 1 січня 2025 року, але зараз уже пройшло пів року, і є певні позитивні зрушення. Що ж ми маємо далі? Ви кажете, що економія складе близько 7,9 мільйонів гривень. Але ось у чому справа: лікарі, які виконують адміністративні функції — директор, заступник директора та їхні помічники — водночас працюють і лікарями. Якщо виключити їхню зарплату як адміністрації, реальна економія становитиме лише близько 3,6 мільйонів гривень. Крім того, фінансування зменшилося через введення коригувального коефіцієнта НСЗУ: якщо у 2024 році він був 1, то зараз — 0,8. Кожен лікар самостійно працює над оновленням своїх декларацій, – сказала вона.
Вона підрахувала: щоб встигнути вчасно оновити декларації, кожному лікарю потрібно буде перереєстровувати по 45–50 пацієнтів щодня. Це, на її думку, фізично неможливо навіть за спрощеною процедурою.
— Якщо ж зараз об’єднати центри, ми втратимо частину коштів за верифікацію пацієнтів та за огляди тих, хто не відвідував лікаря понад три роки. Адже доведеться оновлювати або перереєстровувати декларації вже в новоствореному закладі, а записи, зроблені раніше, стануть недійсними. Також будуть втрачені декларації, які зараз «висять» на лікарях у декретній відпустці, або на тих лікарях, які відпустці без збереження заробітної плати або на службі, адже ці лікарі не зможуть підписати декларації вчасно, – зазначила Олена Шапошнікова.
Вона пояснила, що у разі проблем із зв’язком з пацієнтами, зміною номерів телефонів чи помилками в ідентифікаційних даних, процес затримається, а близько 40% декларацій можуть бути анульовані.
— Крім того, ми ризикуємо втратити лікарів, які не підтримують реформу — вони можуть звільнитися або перейти до інших медзакладів. Ви дуже ризикуєте, адже через це можна втратити лікарів. Для мене важливо, щоб думка лікарів була почута — кожен колектив має право вільно працювати, і ми повинні підтримати їхнє волевиявлення. Бо у лікарів часто є лише обов’язки, але мало прав. Я дуже-дуже прошу вас не підтримувати цей проєкт і не руйнувати те, що вже працює, – додала вона.
Олена Шапошнікова додала, що якщо центри об’єднаються, потрібен певний фінансовий буфер, щоб компенсувати втрати від зменшення декларацій. Наразі для трьох центрів цей буфер складає приблизно 7,5 мільйонів гривень.
— За моїми підрахунками, середній місячний дохід першого центру становить близько 2,3 мільйонів гривень, і наразі у них у резерві залишилося 791 тисяч гривень. Другий центр має приблизно 4 мільйонів гривень доходу та резерв у 5,3 мільйонів гривень, а сьомий — близько 3,2 мільйонів доходу і 1,3 мільйонів резерву. Якщо процес об’єднання затягнеться, центри не отримають кошти вчасно, виникне дефолт за деклараціями, і знадобиться додатковий буфер на 3 місяці — близько 16 мільйонів гривень. Питання — де взяти ці гроші, їх немає, і вони мають бути закладені в міському бюджеті, щоб компенсувати різницю. У гіршому випадку, якщо відновлення декларацій затягнеться до 6 місяців, сума компенсації сягне 26 мільйонів гривень. Де взяти ці кошти? – запитала Олена Шапошнікова.
У свою чергу, заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова запевнила, що злиття центрів дозволить оптимізувати видатки й підвищити зарплати медикам. За її словами, витрати на адміністрування — надмірні. Тому, залишати мережу первинної ланки неспроможною і залежною від міського бюджету, який і так перебуває у складному стані, — це неправильно.
— Ми почули вас, тому ми зараз виносимо це питання на згоди вашої комісії і дуже вдячні вам за вашу думку. Це по-перше. По-друге, ми вже говорили, що завжди, як хірурги, роблять спочатку боляче, а потім всім становиться краще. Тобто, все рівно, якщо мережа буде первинної ланки, неспроможною і фінансово залежною від бюджету міського, який в нас сьогодні і так тріщить по швам, це дуже неправильно. І це ми також розуміємо. Дивіться, ми порахували, наприклад, перший центр. Там при скороченні буде 8 одиниць, то звільняються в рік 4 мільйони гривень. При скороченні адміністративного персоналу в сьомому центрі звільняються 3 мільйони 800 тисяч гривень. Крім того, я хочу сказати, що я подивилася, скільки отримує коштів директор. Які є посади: директор, медичний директор, заступник медичного директора, заступник директора з економічних питань, заступник директора з кадрових питань, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і секретар. Ну, шановні, це на мій погляд, це дуже великі розтрати з бюджету і навіть на витрату цих коштів для кожної лікарні, якщо ми їх збережемо як центри. Тобто я все рівно вважаю, що треба щось переробляти в цьому процесі, – додала Тетяна Дмитрова.
Олена Шапошнікова у відповідь уточнила, що директор, медичний директор та заступник отримують заробітну плату як лікарі.
— Вибачте, директор, медичний директор, замісник директора отримують кошти, як лікарі. Ви згодні, так? І це близько двох мільйонів гривень, вони працюють як лікарі і мають декларації. Там якийсь процент за адміністрування, а інше вони працюють як лікарі, – відповіла вона.
— Ви хочете сказати, що лікарі ваші ЦПМСД отримують по мільйону гривень в рік? – запитала Тетяна Дмитрова.
— Ні, в середньому це біля 600 тисяч гривень, – відповіла Олена Шапошнікова.
— Я не буду залазити в вашу кишеню і коментувати все, що ви сказали. Я дійсно поважаю вашу думку. Якщо ви не бажаєте це підтримувати і ви вважаєте що вам так буде краще, мабуть, ви праві. Є думка вашого уповноваженого органу, який надавав нам ці розрахунки, ми ж не самі їх робили. Ці документи нам дали, і тому винесли цей проект рішення. Якщо ви його не підтримуєте я ж не можу змусити депутатів міської ради його підтримати, і хто з нас правий це вже покаже час, – додала Тетяна Дмитрова.
Однак за підсумками голосування рішення про реорганізацію комісія не підтримала — шестеро депутатів утрималися.
Реорганізація лікарень Миколаєва
Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.
- Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;
- Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);
- Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.
Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.
Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.
Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.
Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).
Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.
Депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 20 червня, погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.
Об'єднання поліклінік
У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.
Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.
Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.
Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.
Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві знову звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт реорганізації медичних закладів, який виносять на найближчу сесію.
Останні новини про: Медицина