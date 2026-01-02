 «Місцем може бути культова споруда», — розвідники попереджають, що Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами

«Місцем може бути культова споруда», — розвідники попереджають, що Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що кремль проводить комплексну спецоперацію зі зриву «мирних переговорів». Зокрема, готує масштабну провокацію з людськими жертвами.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Після заяв про нібито атаку України на резиденцію російського лідера Володимира Путіна розвідники фіксують поширення кремлем «нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації».

«З високою імовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт із високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», — заявили у СЗР.

За даними розвідки, для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які доставлять до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

«Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під «чужим прапором» повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця сама модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф», — заявили у СЗР.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вночі 29 грудня Україна нібито вдарила по резиденції президента Росії Володимира Путіна. За його словами, атака відбулася у Новгородській області, ймовірно, йшлося про резиденцію у Валдаї, а для удару нібито використали 91 безпілотник.

Україна офіційно спростувала ці заяви. Президент Володимир Зеленський назвав інформацію черговою брехнею Росії та заявив, що Кремль намагається зірвати прогрес у відносинах України та США. За його словами, Росія не зацікавлена у завершенні війни, а припинити її можливо лише шляхом посилення тиску на Москву.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами та погрозив жорсткішою переговорною позицією.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія не надала жодних доказів атаки на резиденцію Володимира Путіна. У Києві наголошують, що ці заяви є вигадкою та частиною російської пропаганди.

Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що Україна не здійснювала атаки на резиденцію глави РФ Володимира Путіна, про яку раніше заявляли російські посадовці.

