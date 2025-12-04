Миколаїв та інші прифронтові міста отримають нове обладнання для відновлення та захисту критичної інфраструктури

Миколаїв отримає обладнання для відновлення та захисту інфраструктури. Ілюстративне фото «МикВісті»

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про виділення додаткових 116 мільйонів доларів грантових коштів на відновлення систем теплопостачання у прифронтових регіонах та забезпечення стабільного проходження опалювального сезону.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, це — другий етап спільного зі Світовим банком проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Якщо перший етап був зосереджений на Харкові, то тепер допомогу розширено на сім міст.

Раніше повідомлялось, що нове обладнання для відновлення та захисту критичної інфраструктури спрямують до Миколаєва, Харкова, Чернігова, Сум, Кривого Рогу, Кременчука та Славути.

Грантові кошти дозволять придбати техніку, яка допоможе громадам утримувати теплопостачання навіть у разі обстрілів чи пошкоджень мереж. Зокрема, комунальні підприємства отримають:

мобільні та стаціонарні водогрійні котли,

мобільні міні-когенераційні установки,

насосні агрегати,

труби та комплектуючі для ремонту тепломереж,

обладнання для альтернативних джерел тепла.

Мінрозвитку раніше підписало угоду з Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), яка передбачає додаткове фінансування та продовжує реалізацію проєкту до квітня 2027 року.

Нагадаємо, Програма розвитку ООН спільно з урядом Норвегії оголосили про старт масштабної ініціативи обсягом 200 мільйонів доларів для підтримки енергетичної системи України. Проєкт передбачає як екстрене реагування на кризу, спричинену війною, так і довгострокову модернізацію енергетики відповідно до стратегічних пріоритетів держави.