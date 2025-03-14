Аграрії Миколаївщини планують засіяти сільгоспкультурами на 100 тис. га більше ніж минулого року

Обробка земель Миколаївської області. Архівне фото: «МикВісті»

Аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

Про це повідомила Олена Піскун, директорка департаменту агропромислового комплексу Миколаївської ОВА, передає «Укрінформ».

За її словами, прогнозована посівна площа поступово наближається до довоєнного рівня та цьогоріч складає 1,4 мільйона гектарів, що на 100 тисяч гектарів більше, ніж у 2024 році. Для порівняння, у 2022-2023 роках посівна площа складала лише 1,2 мільйона гектарів.

До початку повномасштабного вторгнення посівні площі сягали майже 1,6 мільйона гектарів. Зростання показників стало можливим завдяки роботам з розмінування сільськогосподарських земель, де з початку війни було виявлено близько 300 тисяч гектарів небезпечних територій.

«У минулому році обстежено понад 140 тисяч гектарів, з яких 32 тисячі гектарів потребували розмінування. Наразі завершено роботи на 16 тисяч гектарів, які поступово повертаються до обігу та використовуються аграріями», — зазначила Олена Піскун.

Традиційно більшу частину посівних площ займають зернові та технічні культури. Однак, спостерігається тенденція до збільшення обсягів вирощування овочевих та нішевих культур.

Нагадаємо, що в Україні завершився перший етап прийому заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників завершився. Українські аграрії подали рекордну кількість заявок на дотацію у 4 тисячі гривень на гектар.