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Українські аграрії подали рекордну кількість заявок на державну дотацію

Обробка земель Миколаївської області. Архівне фото: «МикВісті»Обробка земель Миколаївської області. Архівне фото: «МикВісті»

В Україні завершився перший етап прийому заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників завершився. Українські аграрії подали рекордну кількість заявок на дотацію у 4 тисячі гривень на гектар.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, за один день через Державний аграрний реєстр аграрії подали майже 15 тисяч заявок на 1,2 мільярда гривень. На його думку, це свідчить про те, що аграрії довіряють державним програмам.

«Вчора, упродовж дня, аграрії подали в Державний аграрний реєстр 14973 заявок на суму 1,2 мільярда гривень. І це лише перша хвиля програми. Така кількість заявок в реєстре — рекордна. Найбільше навантаження активних користувачів в системі водночас було 60 тисяч», — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що з початку 2025 року аграрії Миколаївської області за різними кредитними програмами отримали 341,5 мільйона гривень, які було спрямовано на 14 підприємств.

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