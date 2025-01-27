Аграрії Миколаївщини отримали понад ₴380 млн кредитів на розвиток у 2025 році

Миколаївські аграрії отримали мільйони гривень на розвиток господарств, архівне фото «МикВісті»

З початку 2025 року аграрії Миколаївської області залучили фінансову підтримку для розвитку господарств. За різними кредитними програмами вони отримали 341,5 мільйона гривень, які було спрямовано на 14 підприємств.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Окрім цього, 10 агрогосподарств області отримали 40,7 мільйона гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9». Ця програма дозволяє підприємцям залучати кошти на вигідних умовах для розширення своєї діяльності.

Серед областей України за обсягами виділених коштів за програмою «Доступні кредити 5-7-9» лідирують:

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Вінницька область — 81,7 мільйона гривень для 19 господарств;

Київська область — 69,5 мільйона гривень для 25 господарств;

Одеська область — 66,4 мільйона гривень для 12 господарств.

Проте саме аграрії Миколаївщини увійшли до списку регіонів, які отримали найбільший обсяг кредитів за всіма програмами. Загалом в Україні з початку 2025 року аграрні підприємства залучили більше 2 мільярдів гривень банківських кредитів, з них 724,6 мільйона гривень — за програмою «Доступні кредити 5-7-9».

Для порівняння, у 2024 році 13 088 агрогосподарств в Україні отримали майже 104,5 мільярда гривень кредитів, з яких 8 750 підприємств скористалися програмою «Доступні кредити 5-7-9» на загальну суму 46,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше українським агровиробникам, зокрема фермерським господарствам Миколаївської області, які працюють на прифронтових та деокупованих територіях, держава виплатила понад два мільярди гривень підтримки.

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