В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі

Музей імені Руфіна Судковського в Очакові. Фото з Facebook-сторінки музею

Очаківська міська рада розглядає питання про розірвання договору оренди з Музеєм мариністичного живопису імені Руфіна Судковського. Причиною такого рішення називають неналежне утримання будівлі, порушення умов її експлуатації та недбалий догляд.

Про це повідомили у міській раді у відповідь на запит «МикВісті».

Як зазначається у листі, 16 вересня 2025 року спеціальна комісія міськради, яку очолив заступник міського голови Олексій Васьков, провела обстеження приміщення музею. За результатами огляду складено акт, у якому зафіксовано пошкодження штукатурки внутрішніх стін і часткове руйнування покрівлі — відсутні чотири листи покриття. При цьому зазначено, що будівля частково зруйнована, але придатна для використання після ремонту.

Акт обстеження:

Підставою для створення комісії стало звернення начальниці управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради Ганни Белібової.

Після можливого розірвання договору оренди у звільненій частині приміщення планують розмістити школу естетичного виховання. Натомість питання про надання музею іншого приміщення на території Очакова поки не розглядалося.

Нагадаємо, що про загрозу виселення музею стало відомо під час засідання профільної комісії Миколаївської обласної ради. Начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко пояснила, що музей орендує приміщення, яке належить до комунальної власності Очаківської міської ради.

Реклама

З початку 2022 року всі експонати були вивезені. Однак музей планує відновити роботу після завершення воєнних дій. Однак за словами Олени Буберенко, міська влада Очакова в усній формі попереджала керівництво музею, що оренду не продовжать після 1 січня 2026 року.

Довідка. Очаків — батьківщина відомого художника-мариніста XIX століття Руфіна Судковського. У 1982 році тут відкрили перший в Україні музей мариністичного живопису — філію Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна. Будівля музею — дореволюційна, свого часу використовувалася як казарма і поліклініка. У колекції — понад 600 творів мистецтва.

Експозиція складається з трьох залів. Перша присвячена життю та творчості Руфіна Судковського, зокрема його роботам із краєвидами Миколаївщини. Друга — мариністам кінця XIX – початку XX століття, серед експонатів є оригінали Івана Айвазовського, а третя — творам художників XX століття.

Нагадаємо, що у Миколаєві 329 картин ХХ століття з фондів двох місцевих музеїв — художнього імені Василя Верещагіна та обласного краєзнавчого — тепер доступні у віртуальній галереї та двомовному друкованому каталозі. Це стало можливим завдяки культурному проєкту «Цифрова колекція музею», який триває вже 5 років.

Раніше «МикВісті» писали, що станом на 7 вересня, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та художній музей імені Василя Верещагіна перевели у цифровий формат майже 700 експонатів.

З перших днів повномасштабної війни миколаївським музеям довелося рятувати експонати від обстрілів та ризику окупації. Тоді у безпечні місця були евакуйовані колекції трьох найбільших закладів: художнього музею імені Василя Верещагіна, обласного краєзнавчого та музею суднобудування і флоту. Детальніше про те, як це було читайте у статті «МикВісті» Евакуація експонатів та обстріли: Як миколаївські музеї переживають війну?