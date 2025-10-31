«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

У Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття. Фото: "МикВісті"

У Миколаєві 329 картин ХХ століття з фондів двох місцевих музеїв — художнього імені Василя Верещагіна та обласного краєзнавчого — тепер доступні у віртуальній галереї та двомовному друкованому каталозі. Це стало можливим завдяки культурному проєкту «Цифрова колекція музею», який триває вже 5 років.

Ініціативу реалізує Платформа MY ART і Агенція розвитку Миколаєва, передає кориспондентка «МикВісті».

Як наголосили організатори, головна мета цієї цифрової колекції — зробити культурну спадщину міста доступнішою для всіх.

— Це про доступність. Багато колекцій, зокрема художніх творів, вони були евакуйовані або перебувають наразі у сховищах, тому дуже рідко відбувається, коли щось з цього виставляють. А це можливість їх досліджувати, якось взаємодіяти з ними. Більше того, якщо ми кажемо про іноземців, які багато звертають увагу на Миколаїв, то це може стати гарним знайомством з нашим містом, не лише зі стінами, не лише з фасадами, а і з мистецько-культурною спадщиною Миколаєва, — наголосив менеджер проєкту Євген Гомонюк.

Робота над цифровізацією художніх творів була непростою, в першу чергу через великий обсяг матеріалів, складний процес реставрації та регулярні відключення електроенергії. Попри це, проєкт планують продовжувати і надалі.

Під час заходу Євген Гомонюк презентував двомовний друкований каталог, до якого увійшли 228 відцифрованих ілюстрацій. Це вже п’ятий альбом із серії «Цифрова колекція музею», який репрезентує культурну спадщину Миколаївщини. Організатори підкреслили, що ці збірники передадуть у самим музеям міста, а також бібліотекам, мистецьким навчальним закладам і міжнародним партнерам. Наприклад, за словами Євгена Гомонюка, французькі митці Жан-Франсуа (Jofo) Дюплант’є та Шарль Бар’єра (Ré Charles), які приїхали з культурною місією до Миколаєва вже отримали свій примірник.

Проєкт також має двомовний вебсайт, де можна ознайомитися з роботами живопису, графіки, маринистики та діджиталізованого фарфору.

У Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття. Фото: Сайт Цифрова колекція художнього музею

Окремо, для користувачів створили простір доповненої реальності, у якому можна роздивитися картини та прогулятися віртуальними залами для глибшого занурення в атмосферу. Деякі цифрові копії перетворили навіть на анімовані зображення.

За словами директора Миколаївського обласного художнього музею Сергія Рослякова, клопітка праця з цифровізації музейних колекцій триває вже близько пʼяти років.

— Цифровізація, це переведення зображень в цифру. Це відкриває новий інформаційний простір для музеїв, для колекцій, де кожна людина може познайомитись з тим, що зберігається у музеях Миколаєва, навіть не приїжджаючи сюди. Це дійсно новий етап у розвитку, — зазначив він.

За словами заступниці директора музею імені Верещагіна Лариси Твєрітінової, цей проєкт має не лише культурну, а й історичну вагу, адже допомагає відкрити для громадськості твори, які раніше ніколи не експонувалися. Зокрема йдеться про картини, які не виставляли через їхній поганий стан чи цензуру. Так, під час заходу презентували роботи подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького — яскравої мистецької пари культурного відродження 1960-х.

— У радянські часи шістдесятники не були в пошані. Ця робота Віктора Зарецького була у поганій рамці, ще й була незавершена - це ранній етюд, який був не характерний для творчості митця. Через це робота ніколи не експонувалася, і ми її не дуже часто діставали з фондосховища. Дуже довгі роки не була в експозиції, і не використовувалась у виставкових проєктах робота Алли Горської, — розповіла вона.

Як розповів старший науковий співробітник краєзнавчого музею Сергій Піскурьов, онука художника Леоніда Інглезі — Ганна Христофорова регулярно надсилає спадщину митця миколаївським музеям. Один із примірників каталогу планують надіслати до Франції, «щоб вона, як останній свідок Інглезі, побачила, що Миколаїв шанує творчість її діда».

Загалом, до цифрової колекції живопису увійшли виконані роботи відомих українських митців Олександра Мурашка, Іллі Рєпіна, Зінаїди Серебрякової, Анатоля Петрицького, Тетяни Яблонської, Алли Горської, Віктора Зарецького, Івана Труша, Миколи Глущенка, Володимира Микити, Ігоря Григор’єва, а також художників півдня: Киріака Костанді, Леоніда Інглезі, Данила Крайнєва, Олександра Ацманчука, Михайла Божія, Олексія Шовкуненка, Андрія Антонюка, Олексія Маркитана, Дмитра Молдаванова та інших.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що станом на 7 вересня, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та художній музей імені Василя Верещагіна перевели у цифровий формат майже 700 експонатів.

З перших днів повномасштабної війни миколаївським музеям довелося рятувати експонати від обстрілів та ризику окупації. Тоді у безпечні місця були евакуйовані колекції трьох найбільших закладів: художнього музею імені Василя Верещагіна, обласного краєзнавчого та музею суднобудування і флоту. Детальніше про те, як це було читайте у статті «МикВісті» Евакуація експонатів та обстріли: Як миколаївські музеї переживають війну?