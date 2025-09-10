Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Станом на 7 вересня, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та художній музей імені Василя Верещагіна перевели у цифровий формат майже 700 експонатів.

Про це під час брифінгу 10 вересня повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

Зокрема, обласний краєзнавчий музей оцифрував 391 предмет археологічних та металево-дерев’яних колекцій.

Також художній музей імені Василя Верещагіна завершив оцифрування 300 творів живопису кінця XIX — XX століття. Як повідомляли в пресслужбі КУ «Агенція розвитку Миколаєва», йдеться про живопис українських митців ХХ ст., серед яких, Олександр Мурашко, Ілля Рєпін, Зінаїда Серебрякова, Анатоль Петрицький, Тетяна Яблонська, Алла Горська, Іван Труш, Микола Глущенко та представники мистецької школи півдня України.

Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв, які планували. Фото: Агенція розвитку Миколаєва
Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв, які планували оцифрувати. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Проєкт оцифрування предметів культурної спадщини в Миколаєві реалізують спільно з Агенцією розвитку Миколаєва та платформою My Art за підтримки Українського культурного фонду. За словами Олени Буберенко, музейні співробітники продовжуватимуть роботу з оцифрування культурних фондів Миколаївщини і в майбутньому.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабної війни миколаївським музеям довелося рятувати експонати від обстрілів та ризику окупації. Тоді у безпечні місця були евакуйовані колекції трьох найбільших закладів: художнього музею імені Василя Верещагіна, обласного краєзнавчого та музею суднобудування і флоту. Детальніше про те, як це було читайте у статті «МикВісті» Евакуація експонатів та обстріли: Як миколаївські музеї переживають війну?

