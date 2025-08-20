Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин

Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Понад 300 творів із фондів Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна та Миколаївського обласного краєзнавчого музею будуть доступні в цифровому форматі.

Як повідомили в пресслужбі КУ «Агенція розвитку Миколаєва», йдеться про живопис українських митців ХХ ст., серед яких, Олександр Мурашко, Ілля Рєпін, Зінаїда Серебрякова, Анатоль Петрицький, Тетяна Яблонська, Алла Горська, Іван Труш, Микола Глущенко та представники мистецької школи півдня України.

Проєкт реалізує Платформа MY ART спільно з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду.

Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку Миколаєва
Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Як зазначив менеджер із регіонального розвитку Агенції Євген Гомонюк, оцифрують унікальні миколаївські колекції від початку 1900 до кінця 1990 років.

— Наші музеї зберігають дивовижну історію українського мистецтва ХХ століття.  Від сміливих ідей авангарду, через експерименти радянських часів — до яскравої «нової хвилі» постмодерну. Кожен період сповнений пошуків і відкриттів. Разом вони творять нашу спільну культурну пам’ять. Саме її ми й хочемо показати, розкриваючи дві унікальні миколаївські колекції у широкому контексті українського мистецтва від початку 1900-х до кінця 1990-х років, — розповів Євген Гомонюк.

Особливу увагу приділять творчості художників степового Півдня: Киріака Костанді, Леоніда Інглезі, Данила Крайнева, Олександра Ацманчука, Михайла Божія, Андрія Антонюка, Олексія Шовкуненка.

Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку Миколаєва
Картини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку МиколаєваКартини з Миколаївських музеїв, які планують оцифрувати. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Відзначається, що справжньою перлиною колекції стали роботи подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького — яскравої мистецької пари культурного відродження 1960-х. У фондах також зберігаються полотна класиків Закарпатської художньої школи: Йосипа Бокшая, Андрія Коцки, Володимира Микити.

Нині вже оцифрована значна частина колекції художнього музею. Найближчим часом розпочнеться робота з фондами краєзнавчого музею, а також підготовка каталогу українського живопису ХХ століття.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві оцифрують понад 100 експонатів з колекцій Музею суднобудування і флоту та Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна.

