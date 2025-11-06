В Очакові можуть виселити музей Судковського з комунальної будівлі

Музей імені Руфіна Судковського в Очакові. Фото з сайту discover

В Очакові під загрозою опинилася філія Миколаївського обласного художнього музею імені Руфіна Судковського — місцева влада хоче виселити заклад із комунальної будівлі.

Про це стало відомо під час засідання профільної комісії Миколаївської обласної ради, передають «МикВісті».

Музей у Очакові відкрили у 1982 році на базі обласного художнього музею імені Василя Верещагіна.

«Очаківський міськвиконком наполегливо намагається видалити цей музей, щоб відібрати будівлю. Половину приміщення займає музей, а іншу — дитяча художня школа, яка користується попитом», — повідомив голова комісії Євген Горбуров.

Начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко пояснила, що філія музею орендує приміщення, яке належить до комунальної власності Очаківської міської ради.

«З початку 2022 року всі експонати були вивезені. Тобто зараз їх там немає, але залишилось дороговартісне обладнання. В іншій частині будівлі працює Очаківська художня школа — одна з двох, що залишилися в області», — розповіла вона.

За словами Олени Буберенко, 18 вересня 2025 року до обласного художнього музею надійшов лист від управління освіти та гуманітарних питань Очаківської міськради. У документі музей звинувачували в «недбалому догляді за приміщенням» та пропонували достроково розірвати договір оренди.

«Однак в мене є акт 2023 року. Після наслідків ворожих обстрілів комісія під головуванням заступника міського голови Олексія Васькова признала будівлю непридатною до роботи», — уточнила Олена Буберенко.

За її словами, міська влада Очакова в усній попереджала керівництво музею, що оренду не продовжать після 1 січня 2026 року.

Олени Буберенко додала, що музей планує відновити роботу після завершення воєнних дій та повернути експозицію.

Заступник голови обласної ради Денис Андрєєв зазначив, що наразі головне — це не дати підстав для розірвання договору з музеєм.

«Необхідно усунути підстави для відмови у пролонгації договору. Слід надати кваліфіковану відповідь міськраді, показати, що заходи зі збереження майна вжито, і вчасно звернутися щодо продовження оренди», — наголосив Андрєєв.

Комісія вирішила рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій направити офіційного листа на адресу міського голови Очакова та взяти питання продовження договору оренди під контроль.

Довідка. Очаків — батьківщина відомого художника-мариніста XIX століття Руфіна Судковського. У 1982 році тут відкрили перший в Україні музей мариністичного живопису — філію Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна. Будівля музею — дореволюційна, свого часу використовувалася як казарма і поліклініка. У колекції — понад 600 творів мистецтва.

Експозиція складається з трьох залів. Перша присвячена життю та творчості Руфіна Судковського, зокрема його роботам із краєвидами Миколаївщини. Друга — мариністам кінця XIX – початку XX століття, серед експонатів є оригінали Івана Айвазовського, а третя — творам художників XX століття.

Нагадаємо, що у Миколаєві 329 картин ХХ століття з фондів двох місцевих музеїв — художнього імені Василя Верещагіна та обласного краєзнавчого — тепер доступні у віртуальній галереї та двомовному друкованому каталозі. Це стало можливим завдяки культурному проєкту «Цифрова колекція музею», який триває вже 5 років.

Раніше «МикВісті» писали, що станом на 7 вересня, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та художній музей імені Василя Верещагіна перевели у цифровий формат майже 700 експонатів.

З перших днів повномасштабної війни миколаївським музеям довелося рятувати експонати від обстрілів та ризику окупації. Тоді у безпечні місця були евакуйовані колекції трьох найбільших закладів: художнього музею імені Василя Верещагіна, обласного краєзнавчого та музею суднобудування і флоту. Детальніше про те, як це було читайте у статті «МикВісті» Евакуація експонатів та обстріли: Як миколаївські музеї переживають війну?